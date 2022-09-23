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10 клубів заявилися на сезон Суперліги

Сьогодні 21:20 219 0
Єдиним клубом, який відкликав свою заявку на участь у Суперлізі став Кривбас
10 клубів заявилися на сезон Суперліги
#Суперліга, #ФБУ

Джерело - ФБУ.

Сьогодні, 23 вересня, завершився термін для подачі заявок на участь у чоловічій Суперлізі сезону 2022/23.

Про це повідомляє ФБУ.

Свою участь у наступному чемпіонаті України попередньо підтвердили 10 клубів: Прометей (Слобожанське), Будівельник (Київ), Дніпро, Київ-Баскет, Запоріжжя, МБК Миколаїв, Черкаські Мавпи, БІПА-Одеська область, Старий Луцьк, Говерла (Івано-Франківськ).

Єдиним клубом, який відкликав свою заявку на участь у Суперлізі став Кривбас.

Наразі розпочата робота з формуванням календаря чемпіонату України та проведення атестації ігрових залів на предмет безпеки та відповідності до статусу змагань.

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