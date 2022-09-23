Джерело - ФБУ.
Сьогодні, 23 вересня, завершився термін для подачі заявок на участь у чоловічій Суперлізі сезону 2022/23.
Про це повідомляє ФБУ.
Свою участь у наступному чемпіонаті України попередньо підтвердили 10 клубів: Прометей (Слобожанське), Будівельник (Київ), Дніпро, Київ-Баскет, Запоріжжя, МБК Миколаїв, Черкаські Мавпи, БІПА-Одеська область, Старий Луцьк, Говерла (Івано-Франківськ).
Єдиним клубом, який відкликав свою заявку на участь у Суперлізі став Кривбас.
Наразі розпочата робота з формуванням календаря чемпіонату України та проведення атестації ігрових залів на предмет безпеки та відповідності до статусу змагань.