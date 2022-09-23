Левандовський: Другий гол Нідерландів добив збірну Польщі

Збірна Польщі показала безсилля та безпорадність у матчі Ліги націй проти Нідерландів.

Про це розповів польський нападник Роберт Левандовський.

"У цьому матчі були безсилля та безпорадність. У збірної Нідерландів є досвід та якість. Можливо, вона й не створювала багато стовідсоткових моментів, але мала два, які вона перетворила на голи. А нам було важко створити щось і завершити це ударом.

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Другий гол нас добив. Нам не вистачало ідеї. Ми боялися ризикувати, не вистачало віри в те, що зможемо забити. У збірної Нідерландів завжди була перевага в обороні. У нас же були труднощі з тим, щоб у потрібний момент доставити м'яч у штрафний майданчик, прострілити. Ми були занадто далекими від мети.

Зараз саме час, щоб проаналізувати те, що трапилося сьогодні, зрозуміти, що не спрацювало і зробити так, щоб це виглядало набагато краще під час чемпіонату світу. Чи вистачить часу? Теоретично часу достатньо, але, як ми його використовуємо, залежить від нас", - сказав Левандовський.