Ярмоленко: Розберемо гру та зробимо висновки

Збірна Шотландії у другому таймі переламала гру проти України.

Про це розповів капітан українців Андрій Ярмоленко.

"Як і очікувалося, ми грали проти сильного суперника. Знали сильні якості, але зараз складно розбирати матч. Дивитимемося і розбиратимемося. Думаю, розберемо гру та зробимо висновки. Суперник переміг заслужено, створили багато моментів. У групі ще нічого не закінчено. У нас є ще два матчі, усі в наших руках. Потрібно перемагати у двох матчах.

Претензій щодо самовіддачі не повинно бути, хлопці всі віддавалися на полі, але це футбол, таке трапляється. Повторю, що все в наших руках, є дві зустрічі.

Суперник не давав нам розігрувати м'яч так, як це було в минулому нашому матчі. Забрали у нас сильні якості, і ми підлаштувалися під їхній футбол у другому таймі. А нам треба посидіти, подумати та зробити висновки", - сказав Ярмоленко.