Левченко: Другий тайм збірна України повністю провалила

Джерело - Чемпіон.
Збірна України повністю провалила другий тайм проти Шотландії.
Про це розповів ексхавбек національної команди Євген Левченко у Twitter.
"Потрібно визнати, що другий тайм ми повністю провалили. Шотландці грали швидше, агресивніше, сильніше і заслужили на цю перемогу.
Стандарти – хаос, треба розбирати, хто з ким грає. Робимо знижку на ситуацію в українському чемпіонаті та відсутність Зіни та Шапи. Забарного та Миколенка теж дуже не вистачало", – написав Левченко.
Нагадаємо, збірна України не нанесла жодного удару в площину в матчі з Шотландією.