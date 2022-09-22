Левченко: Другий тайм збірна України повністю провалила

Збірна України повністю провалила другий тайм проти Шотландії.

Про це розповів ексхавбек національної команди Євген Левченко у Twitter.

"Потрібно визнати, що другий тайм ми повністю провалили. Шотландці грали швидше, агресивніше, сильніше і заслужили на цю перемогу.

Стандарти – хаос, треба розбирати, хто з ким грає. Робимо знижку на ситуацію в українському чемпіонаті та відсутність Зіни та Шапи. Забарного та Миколенка теж дуже не вистачало", – написав Левченко.