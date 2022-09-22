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Левченко: Другий тайм збірна України повністю провалила

Сьогодні 11:53 251 0
Євген Левченко прокоментував принизливу поразку збірної України у матчі Ліги націй проти Шотландії (0:3)
Левченко: Другий тайм збірна України повністю провалила
#Євген Левченко

Джерело - Чемпіон.

Збірна України повністю провалила другий тайм проти Шотландії.

Про це розповів ексхавбек національної команди Євген Левченко у Twitter.

"Потрібно визнати, що другий тайм ми повністю провалили. Шотландці грали швидше, агресивніше, сильніше і заслужили на цю перемогу.

Стандарти – хаос, треба розбирати, хто з ким грає. Робимо знижку на ситуацію в українському чемпіонаті та відсутність Зіни та Шапи. Забарного та Миколенка теж дуже не вистачало", – написав Левченко.

Нагадаємо, збірна України не нанесла жодного удару в площину в матчі з Шотландією.

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