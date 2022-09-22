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Бартомеу зробив Піке найбільш оплачуваним захисником світу

Сьогодні 14:54 213 0
Стали відомі божевільні деталі контракту гравця
Бартомеу зробив Піке найбільш оплачуваним захисником світу
#Барселона, #Жозеп Бартомеу, #Жерар Піке

Джерело - football.ua.

Колишній президент Барселони Жозеп Марія Бартомеу свого часу пішов на поступки вихованцеві клуба Жерардк Піке, зробивши його найбільш оплачуваним центральним захисником світу.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

За п’ять років дії оновленого в сезоні-2017/18 контракті Піке мав загалом заробити 142 млн євро (без урахування податків).

Такі вимоги на адресу клуба висунув сам гравець, заявивши, що "хоче отримувати більшу зарплату, аніж тодішній центральний захисник мадридського Реала Серхіо Рамос".

У контракті гравця "бланкос" було прописано 12,5 млн євро на рік (нетто), тоді як Піке отримував би 15 млн євро за той самий час.

На додачу до цього, Піке затребував ще й так званий бонус за підписання в розмірі 7,1 млн євро, який за розміром відповідав податкам, які мав сплатити футболіст із власного прибутку.

Варто зазначити, що Жерар був одним із гравців, які пішли на поступки клубу в надважкі для всього світу часи пандемії, однак це лише відтермінувало зобов’язання Барселони виплатити йому заробітну платню в повному обсязі.

Нагадаємо, Піке погодився на зниження зарплати у Барселоні.

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