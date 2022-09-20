Петраков - про відсторонення росії від Євро-2024: Я не буду коментувати рішення УЄФА

Головний тренер збірної України Олександр Петраков не бажає коментувати рішення УЄФА про допущення білорусі до жеребкування ЧС-2024.

Про це заявив сам фахівець.

"УЄФА підтвердив, що росія не братиме участь у кваліфікації Євро-2024, але білорусія не відсторона. Як до цього ставлюся? Це рішення УЄФА, це керівний орган, вони приймають рішення. Я не буду коментувати його. У нас гарні стосунки з УЄФА, вони нам дуже допомогли. І президент Александер Чеферін нам дуже допомагає, тому не буду коментувати", - сказав Петраков.