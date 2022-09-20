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Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його

Сьогодні 20:33 131 0
Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його
#Олександр Петраков

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України Олександр Петраков від своїх слів про росію не відмовляється.

Про це заявив сам фахівець.

"РФС хоче дискваліфікувати вас за ваші слова. Що думаю про це? Я б ще раз повторив все, що сказав. Це федерація, там вирішують юристи, мене послали. Але я від своїх слів не відмовляюся.

Не знаю, який штраф. Це правда, мені президент сказав, а що там - я не знаю, не можу відповісти. Не знаю, який штраф, яка сума", - сказав Петраков.

Нагадаємо, УЄФА покарала Петракова через скаргу росіян.

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