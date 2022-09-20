Петраков прокоментував намагання РФС дискваліфікувати його

Головний тренер збірної України Олександр Петраков від своїх слів про росію не відмовляється.

Про це заявив сам фахівець.

"РФС хоче дискваліфікувати вас за ваші слова. Що думаю про це? Я б ще раз повторив все, що сказав. Це федерація, там вирішують юристи, мене послали. Але я від своїх слів не відмовляюся.

Не знаю, який штраф. Це правда, мені президент сказав, а що там - я не знаю, не можу відповісти. Не знаю, який штраф, яка сума", - сказав Петраков.