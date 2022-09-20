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Хавбек ПСЖ пропустить матчі збірної Італії

Сьогодні 11:24 182 0
Марко Верратті не зіграє у вересневих матчах Ліги націй
Хавбек ПСЖ пропустить матчі збірної Італії
#Вератті

Джерело - isport.ua.

Хавбек національної команди Італії Марко Верратті пропустить найближчі матчі збірної.

Про це повідомив наставник "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні.

"Верратті отримав пошкодження. Він не зможе грати. Є ймовірність, що ми викличемо Фраттезі, подивимося", - розповів Манчіні.

Також Манчіні заявив, що невеликий дискомфорт відчувають Сандро Тоналі з Мілана та Лоренцо Пеллегріні з Роми.

Нагадаємо, 23 вересня Італія зустрінеться зі збірною Англії, а ще через три дні відправиться на виїзд до Будапешту, щоб зіграти з Угорщиною.

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