Хавбек ПСЖ пропустить матчі збірної Італії

Марко Верратті не зіграє у вересневих матчах Ліги націй

Хавбек національної команди Італії Марко Верратті пропустить найближчі матчі збірної.

Про це повідомив наставник "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні.

"Верратті отримав пошкодження. Він не зможе грати. Є ймовірність, що ми викличемо Фраттезі, подивимося", - розповів Манчіні.

Також Манчіні заявив, що невеликий дискомфорт відчувають Сандро Тоналі з Мілана та Лоренцо Пеллегріні з Роми.

Нагадаємо, 23 вересня Італія зустрінеться зі збірною Англії, а ще через три дні відправиться на виїзд до Будапешту, щоб зіграти з Угорщиною.