Хавбек ПСЖ пропустить матчі збірної Італії

Джерело - isport.ua.
Хавбек національної команди Італії Марко Верратті пропустить найближчі матчі збірної.
Про це повідомив наставник "Скуадри Адзурри" Роберто Манчіні.
"Верратті отримав пошкодження. Він не зможе грати. Є ймовірність, що ми викличемо Фраттезі, подивимося", - розповів Манчіні.
Також Манчіні заявив, що невеликий дискомфорт відчувають Сандро Тоналі з Мілана та Лоренцо Пеллегріні з Роми.
Нагадаємо, 23 вересня Італія зустрінеться зі збірною Англії, а ще через три дні відправиться на виїзд до Будапешту, щоб зіграти з Угорщиною.