Арсенал спробує підписати Локателлі

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі потрапив у сферу інтересів Арсенала.
Про це повідомляє Calciomercato.
Лондонці вже цікавилися Локателлі у 2021 році, але тоді його підписав Ювентус. Арсенал планує відновити спроби придбати Мануеля наступного літа, адже потребує якісного півзахисника.
Цього сезону Локателлі зіграв у 6 матчах за Ювентус, результативними діями не відзначався. В останніх трьох зустрічах 24-річний італієць не брав участь через травму.
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