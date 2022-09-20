Арсенал спробує підписати Локателлі

Мануель Локателлі може змінити клуб

Півзахисник Ювентуса Мануель Локателлі потрапив у сферу інтересів Арсенала.

Про це повідомляє Calciomercato.

Лондонці вже цікавилися Локателлі у 2021 році, але тоді його підписав Ювентус. Арсенал планує відновити спроби придбати Мануеля наступного літа, адже потребує якісного півзахисника.

Цього сезону Локателлі зіграв у 6 матчах за Ювентус, результативними діями не відзначався. В останніх трьох зустрічах 24-річний італієць не брав участь через травму.

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