Результати матчів Ліги 1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 18 вересня, у межах восьмого туру французької Ліги 1 відбулося 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1

8 тур, 18 вересня

Реймс - Монако 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 47 Головін, 0:2 - 87 Мінаміно, 0:3 - 90 Бен Єддер

Брест - Аяччо 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 65 Амума

Клермон - Труа 1:3 (1:1)

Голи: 1:0 - 4 Гастьєн, 1:1 - 23 Бальде, 1:2 - 54 Бальде, 1:3 - 83 Ріпарт

Марсель - Ренн 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 25 автогол Гендузі, 1:1 - 52 Гендузі

Ніцца - Анже 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 - 43 Бенталеб

Сьогодні, 18 вересня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще 2 матчі:

18:05. Нант - Ланс

21:45. Ліон - ПСЖ