Головне
Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 08:55 1651
Динамо - АЕК Ларнака: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:59 3218
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:47 1325
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 10:03 5233
Дніпро-1 зіграє з Аполлоном, Башакшехір з Фіорентиною: розклад матчів Ліги конференцій
Сьогодні 09:30 276
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 08:54 24770 1
Динамо прийме АЕК Ларнаку, МЮ зіграє з Шерифом: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 08:32 494
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 08:06 503 1
Манчестер Сіті дотиснув Боруссію Д, Бенфіка переграла Ювентус. Результати 2 туру Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 2155
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:33 16479
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 10:03 5233 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочався груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунду скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Наполі 2 2 0 0 7-1 6
2  Ліверпуль 2 1 0 1 3-5 3
3  Аякс 2 1 0 1 5-2 3
4  Рейнджерс 2 0 0 2 0-7 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс 4:0
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль 4:1

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс 2:1
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі 0:3

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге 2 2 0 0 5-0 6
2  Баєр 2 1 0 1 2-1 3
3  Атлетіко 2 1 0 1 2-3 3
4  Порту 2 0 0 2 1-6 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту 2:1
  • 22:00. Брюгге - Баєр 1:0

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге 0:4
  • 22:00. Баєр - Атлетіко 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Баварія 2 2 0 0 4-0 6
2  Барселона 2 1 0 1 5-3 3
3  Інтер 2 1 0 1 2-2 3
4  Вікторія 2 0 0 2 1-7 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія 5:1
  • 22:00. Інтер - Баварія 0:2

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер 0:2
  • 22:00. Баварія - Барселона 2:0

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Спортінг 2 2 0 0 5-0 6
2  Тоттенгем 2 1 0 1 2-2 3
3  Айнтрахт 2 1 0 1 1-3 3
4  Олімпік Марсель 2 0 0 2 0-3 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг 0:3
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель 2:0

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем 2:0
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт 0:1

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Мілан 2 1 1 0 4-2 4
2  Динамо З 2 1 1 0 2-3 3
3  Зальцбург 2 0 2 0 2-2 2
4  Челсі 2 0 1 1 1-2 1

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З. 3:1
  • 22:00. Челсі - Зальцбург 1:1

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург
  • 22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Реал 2 2 0 0 5-0 6
2  Шахтар 2 1 1 0 5-2 4
3  Селтік 2 0 1 1 1-4 1
4  РБ Лейпциг 2 0 0 2 1-6 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 1:1
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг 2:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
  • 22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 2 2 0 0 6-1 6
2  Боруссія Д 2 1 0 1 4-2 3
3  Копенгаген 2 0 1 1 0-3 1
4  Севілья 2 0 1 1 0-4 1

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія Д. 2:1
  • 22:00. Копенгаген - Севілья 0:0

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  ПСЖ 2 2 0 0 5-2 6
2  Бенфіка 2 2 0 0 4-1 6
3  Ювентус 2 0 0 2 2-4 0
4  Маккабі Х 2 0 0 2 1-5 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка 1:2
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ 1:3

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Селтік 1:1. Як це було Шахтар - Селтік 1:1. Як це було 27811
Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО Мудрик у стрімкій атаці зрівняв рахунок в матчі Шахтар - Селтік - ВІДЕО 7284
Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів Шахтар - Селтік: Де дивитися матч Ліги чемпіонів 13734
Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО Голанд забив за Ман Сіті шаленим акробатичним трюком у ворота колишнього клубу в Лізі чемпіонів - ВІДЕО 6520
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 16479
Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випередила росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 24770 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні Дівчина дня. Розкішна блондинка, з якою Шевченко дебютував на італійському телебаченні 26465 4
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 15786
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 28066
Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу Дівчина дня: відверта фотосесія української журналістки, яка мріє працювати в прес-службі Реалу 32969 2
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 21193
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом Россию не понять" 19862