Динамо - АЕК Ларнака: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап Група В, 2-й тур 15 вересня 2022 року, 22:00 Динамо (Київ, Україна) - АЕК Ларнака (Ларнака, Кіпр) Стадіон МКС Краковія (Краків, Польща) Головний арбітр - Якоб Кехлет (Данія)

15 вересня київське Динамо у матчі другого туру Ліги Європи-2022/23 зіграє кіпріотською командою АЕК Ларнака. Матч 2 туру групи В відбудеться на стадіоні МКС Краковія (Краків). Початок матчу о 22:00 за київським часом. Обслуговуватиме гру данська бригада арбітрів на чолі з Якобом Кехлетом.

Динамо

Матч першого туру УПЛ з Інгульцем був перенесений. А от у матчах 2-го та 3-го турів УПЛ київське Динамо зіграло не вдало. Спочатку підопічні Мірчи Луческу поступилися СК Дніпро-1 (0:3), а потім зазнали поразки від луганської Зорі (2:3). У 4-му турі Динамо святкувало першу перемогу в УПЛ нинішнього сезону - з рахунком 1:0 переграло ФК Львів. Нагадаємо, що у першому турі Ліги Європи Динамо .

АЕК Ларнака

Цей євросезон АЕК розпочав з другого відбірного раунду Ліги чемпіонів, де команда Хосе Луїса Ольтри поступилася в серії 11-метрових Мітьюлланду (3:4) після двох нічиїх з рахунком 1:1. Зате потім кіпріоти пройшли два відбіркові раунди в Лізі Європи, вибивши Партизан (2:1 вдома, 2:2 в гостях) і Дніпро-1. АЕК вийшов у груповий етап турніру, де раніше грав у сезонах 2011/12 та 2018/19. У кожному з них команда здобувала лише одну перемогу у шести турах і сходила з дистанції.

Клуб з Ларнаки програв лише один із останніх восьми єврокубкових матчів на виїзді (В4 Н3). Це було у поєдинку з Гентом (0:3) у третьому відбірному раунді Ліги Європи-2019/20. Статистика виїзних матчів АЕКу на груповому етапі Ліги Європи: В1 Н2 П3.

У першому турі Ліги Європи АЕК Ларнака вдома поступився Ренну (1:2). Французька команда переможний гол забила у компенсовані хвилини зустрічі.

У чемпіонаті Кіпру АЕК Ларкана після трьох турів у турнірній таблиці посідає 7-е місце серед 14-ти команд. Суперник Динамо в трьох матчах один матч виграв, один програв, і одного разу була зафіксована нічия. У першому турі АЕК Ларнака вдома зіграв внічию з Доксою (0:0), у другому - поступився Омонії (2:3), у третьому - переграв На Саламіну (1:0).

Історія зустрічей

Динамівці вперше зіграють із суперником із Кіпру, а ось АЕК уже зустрічався з українськими клубами. Це було зовсім недавно - у раунді плей-оф кваліфікації поточної Ліги Європи, коли кіпріоти обіграли Дніпро-1 у Кошиці (2:1), а потім перемогли вдома з рахунком 3:0.

Зв'язки між командами та інше

Нападник АЕКа Бруну Гама грав із 2013 по 2016 рік за українське Дніпро разом із нинішнім воротарем Динамо Денисом Бойком. Португалець забив 12 голів у 97 матчах та допоміг Дніпру дійти до фіналу Ліги Європи-2014/15. У трьох матчах проти Динамо він досяг лише однієї нічиєї при двох поразках.

У сезоні 2016/17 Бойко також грав у Малазі разом із венесуельським захисником АЕКа Роберто Росалесом.

Тренер Динамо Мірча Луческу забив перший зі своїх дев'яти голів за збірну Румунії у Нікосії у відбірному матчі ЧЄ-1966 проти Кіпру, який у підсумку був битий 5:1.

Будучи тренером Шахтаря, Луческу зустрічався з кіпрським АПОЕЛом на груповому етапі Ліги чемпіонів-2011/12. Незважаючи на нічию 1:1 вдома та перемогу 2:0 на виїзді, Шахтар посів у групі останнє місце, а АПОЕЛ - перше.

Цього сезону 12 голів АЕКу в єврокубках забили 11 різних футболістів. Два м'ячі лише на рахунку гравця збірної Угорщини Адама Дюрчо.

Пряма мова

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): Після матчу Ліги Європи з АЕКом у Кракові футболісти роз’їдуться за збірними командами. З точки зору психології збірникам складно знову не бачити свою сім’ю і знову кудись їздити. Після того, як вони повернуться до клубу, наші подорожі містами Європи та України знову продовжуватимуться.

Хосе Луїс Ольтра (головний тренер АЕКа):

Орієнтовні склади

Динамо: Бойко, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Сидорчук, Шепелєв, Циганков, Караваєв, Буяльський, Гармаш

АЕК Ларнака: Пірич, Томович, Трічковскі, Росалес, Олатунджі, Мілічевич, Густаво, Гарсія, Альтман, Фараж, Оєр

Ставки букмекерів

Перемога Динамо - 1,74, АЕК Ларнака - 3,8. Нічия - 5,0.

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо - 2:1.