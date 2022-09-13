Головне
Алькарас переміг Рууда у фіналі US Open
Вчора 08:14 888
Збірна Шотландії оголосила склад на матч з Україною
Сьогодні 14:13 90
Джошуа погодився на бій з Ф’юрі
Сьогодні 13:54 307
Вацко: Чому УАФ не реагує на дії вболівальників Фенербахче?
Сьогодні 08:48 419
Ломаченко отримав наступного суперника
Вчора 21:35 2813
Циганик: Що означає футболісти плавлять Луческу у Динамо?
Вчора 19:51 1329
Шахтар - Селтік: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Вчора 18:00 1487
Минай переміг Інгулець у 4 турі УПЛ
Вчора 16:55 596
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом
Вчора 16:07 14164 4
Ворскла та Інгулець не визначили сильнішого в 4 турі УПЛ
Вчора 15:03 507 1
Прямі трансляції

Шапаренко та Циганков - у рейтину найкращих футболістів світу до 25 років

Сьогодні 11:25 193 0
Футболісти посіли п'яте та дев'яте місце у своїх категоріях відповідно.
Шапаренко та Циганков - у рейтину найкращих футболістів світу до 25 років
#Динамо Київ, #Віктор Циганков, #Микола Шапаренко

Джерело - isport.ua.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував топ найкращих футболістів у віці до 25 років.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков в рейтингу гравців "shooter infiltrator" (ті хто найчастіше або обігрують суперника, або б'ють по воротам) зайняв 9-ту позицію. Українець тут найстарший, а лідирують в рейтингу Рафа Леао з Мілана та Кіліан Мбаппе.

Микола Шапаренко потрапив до списку плеймейкерів, які створюють моменти для партнерів. Він на 5-й позиції і програє лише Сандро Тоналі (Мілан), Марку Кукурельї (Челсі), АБнеру Вінісіусу (Атлетико Паранаенсе) та Оркуну Кьокчю (Феєноорд).

Варто відмітити, що максимальну оцінку в 100 балів від CIES отримали тільки Алессандро Бастоні (Інтер), Едер Мілітао (Реал М), Жюль Кунде (Барселона), та Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).

Нагадаємо Шапаренко не зіграє до кінця року через травму.

Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи Динамо - АЕК Ларнака: Де дивитися матч Ліги Європи 2170
Лінекер у захваті від Збройних Сил України Лінекер у захваті від Збройних Сил України 2480
У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО У Бундеслізі забили шалений гол за чудернацькою траєкторією у ворота Баєра - ВІДЕО 4660
Ломаченко отримав наступного суперника Ломаченко отримав наступного суперника 2813
Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом Ганьба чи прикре непорозуміння? Гравці збірної України поспілкувалися з російським журналістом 14164 4
Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО Тезка легендарного футболіста збірної Франції забив божевільний гол у дев'ятку з далекої відстані - ВІДЕО 2109
Рекомендуємо
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 9209 6
Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі Гол року. Хорватський футзаліст створив шедевр у грі Євро-2022 проти Польщі 60376
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 21378
Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю Дівчина дня. Айлін Гу - американська модель, яка виграла золоту медаль для Китаю 9461
Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 Українські клуби заробили 74 млн євро в єврокубках 2021/2022 12003
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 9087