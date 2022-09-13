Шапаренко та Циганков - у рейтину найкращих футболістів світу до 25 років

Футболісти посіли п'яте та дев'яте місце у своїх категоріях відповідно.

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував топ найкращих футболістів у віці до 25 років.

Півзахисник Динамо Віктор Циганков в рейтингу гравців "shooter infiltrator" (ті хто найчастіше або обігрують суперника, або б'ють по воротам) зайняв 9-ту позицію. Українець тут найстарший, а лідирують в рейтингу Рафа Леао з Мілана та Кіліан Мбаппе.

Микола Шапаренко потрапив до списку плеймейкерів, які створюють моменти для партнерів. Він на 5-й позиції і програє лише Сандро Тоналі (Мілан), Марку Кукурельї (Челсі), АБнеру Вінісіусу (Атлетико Паранаенсе) та Оркуну Кьокчю (Феєноорд).

Варто відмітити, що максимальну оцінку в 100 балів від CIES отримали тільки Алессандро Бастоні (Інтер), Едер Мілітао (Реал М), Жюль Кунде (Барселона), та Вінісіус Жуніор (Реал Мадрид).

Нагадаємо Шапаренко не зіграє до кінця року через травму.