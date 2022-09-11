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Ніцца виграла в Аяччо: результати матчів Ліги 1

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Результати матчів Ліги 1
Ніцца виграла в Аяччо: результати матчів Ліги 1
#Ліон, #Монако, #Осер

Джерело - Чемпіон.

У межах 7 туру французької Ліги 1 відбулося 5 матчів

Чемпіонат Франції - Ліга 1 
7 тур, 11 вересня

Страсбур - Клермон 0:0

Анже - Монпельє 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Норден, 1:1 - 9 Юну, 2:1 - 69 Буфаль(пен)

Аяччо - Ніцца 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 65 Делор

Лор'ян - Нант 3:2 (1:1)

Голи: 0:1 - 13 Ганаго, 1:1 - 19 Уаттара, 2:1 - 60 Катлін, 3:1 - 74 Коне, 3:2 - 85 Сімон

Тулуза - Реймс 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 31 Абухлаль

Ренн - Осер 5:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 3 Сулемана, 2:0 - 60 Гуірі, 3:0 - 68 Терр'є, 4:0 - 79 Те, 5:0 - 85 Аблін

Сьогодні, 11 вересня у французькій Лізі 1 відбудеться ще 1 матч:

21:45. Монако - Ліон

Нагадаємо ПСЖ здолав Брест у 7 турі Ліги 1.

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