Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе, Лаціо здолало Верону: результати матчів Серії А

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 11 вересня, у 6-у туру італійської Серії А відбулося 4 матчі
Аталанта Руслана Маліновського вдома не перемогла Кремонезе. Українець вийшов у стартовому складі Аталанти на матч з Кремонезе і був замінений на 54-ій хвилині.
Аталанта - Кремонезе 1:1 (0:0)
Голи: 1:0 - 74 Демірал, 1:1 - 79 Валері
Болонья - Фіорентина 2:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 54 Куарта, 1:1 - 59 Барроу, 2:1 - 62 Арнаутович
Лечче - Монца 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 35 Сенсі, 1:1 - 48 Гонсалес
Сассуоло - Удінезе 1:3 (1:0)
Голи: 1:0 - 33 Фраттезі, 1:1 - 75 Бето, 1:2 - 90+1 Самарджич, 1:3 - 90+3 Бето
Лаціо - Верона 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 68 Іммобіле, 2:0 - 90+5 Альберто
Сьогодні, 11 вересня, в італійській Серії А відбудеться 1 матч:
21:45. Ювентус - Салернітана