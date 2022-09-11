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Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе, Лаціо здолало Верону: результати матчів Серії А

Сьогодні 21:38 584 0
Результати матчів Серії А
Аталанта Маліновського зіграла внічию з Кремонезе, Лаціо здолало Верону: результати матчів Серії А
#Аталанта, #Болонья, #Лечче, #Руслан Маліновський, #Монца, #Сассуоло, #Удінезе, #Фіорентина, #Кремонезе

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 11 вересня, у 6-у туру італійської Серії А відбулося 4 матчі

Аталанта Руслана Маліновського вдома не перемогла Кремонезе. Українець вийшов у стартовому складі Аталанти на матч з Кремонезе і був замінений на 54-ій хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А
6 тур, 11 вересня

Аталанта - Кремонезе 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 74 Демірал, 1:1 - 79 Валері

Болонья - Фіорентина 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 54 Куарта, 1:1 - 59 Барроу, 2:1 - 62 Арнаутович

Лечче - Монца 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 35 Сенсі, 1:1 - 48 Гонсалес

Сассуоло - Удінезе 1:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 33 Фраттезі, 1:1 - 75 Бето, 1:2 - 90+1 Самарджич, 1:3 - 90+3 Бето

Лаціо - Верона 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 68 Іммобіле, 2:0 - 90+5 Альберто

Сьогодні, 11 вересня, в італійській Серії А відбудеться 1 матч:

21:45. Ювентус - Салернітана

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