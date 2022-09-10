Оболонь вирвала перемогу у Чернігова: результати матчів 3 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.
У 3-му турі української Першої ліги київська Оболонь здолала Чернігів, а Полісся переграло ФСК Маріуполь.
Чемпіонат України - Перша ліга
3 тур, 10 вересня
Група Б
Чернігів - Оболонь 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 88 Батальський (пен)
Група А
Полісся - ФСК Маріуполь 4:2 (2:1)
Голи: 1:0 - 7 Грицук (пен), 2:0 - 21 Будківський, 2:1 - 39 Мамросенко, 2:2 - 50 Биковський, 3:2 - 68 Кушніренко, 4:2 - 88 Будківський
Сьогодні, 3 вересня, у Першій лізі відбудеться ще три матчі:
15:00. Полісся - ФСК Маріуполь
15:00. Скорук - Гірник-Спорт
17:00. Діназ - Епіцентр