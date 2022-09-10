Оболонь вирвала перемогу у Чернігова: результати матчів 3 туру Першої ліги

Джерело - Чемпіон.

У 3-му турі української Першої ліги київська Оболонь здолала Чернігів, а Полісся переграло ФСК Маріуполь.

Чемпіонат України - Перша ліга

3 тур, 10 вересня

Група Б

Чернігів - Оболонь 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 88 Батальський (пен)

Група А

Полісся - ФСК Маріуполь 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 7 Грицук (пен), 2:0 - 21 Будківський, 2:1 - 39 Мамросенко, 2:2 - 50 Биковський, 3:2 - 68 Кушніренко, 4:2 - 88 Будківський

Сьогодні, 3 вересня, у Першій лізі відбудеться ще три матчі:

15:00. Полісся - ФСК Маріуполь

15:00. Скорук - Гірник-Спорт

17:00. Діназ - Епіцентр