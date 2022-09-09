Китайські власники виставили Інтер на продаж - джерело

Інтер може змінити власника

Китайська родина Чжан, яка володіє міланським Інтером, виставила клуб на продаж.

Про це повідомляє близький до керівництва Інтера журналіст Фабріціо Б’язін.

"Сім'я Чжан дала мандат Goldman Sachs на продаж "Інтера". Запит становить 1,2 млрд євро. Це не означає, що покупці з'являться вже завтра, але процес уже запущено", - написав Б'язін.

Декілька днів тому в італійських ЗМІ знову з'явилися чутки про інтерес до Інтера з боку арабського фонду PIF, який володіє Ньюкаслом. Однак ці чутки не підтвердились.

Раніше Інтер поступився Баварії у 1 турі Ліги чемпіонів.