Шахтар про продаж трансляцій єврокубків на Матч ТБ: Росія має стати державою-ізгоєм

Шахтар засудив рішення УЄФА продати права на єврокубки російському федеральному каналу Матч ТБ.

Про це йдеться в заяві гірників для ресурсу Sportowe Fakty.

"Ми незадоволені цим рішенням. Ми в люті. Країна-агресор має бути максимально ізольованою.

Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, але також закликаємо виключити Росію зі всіх міжнародних змагань, включаючи ті, що під егідою УЄФА та ФІФА. Світова спортивна спільнота, нарешті, має об'єднатися у цьому питанні та виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав.

Ми не боїмося, що наші матчі можуть дивитися у Росії. Ми за те, щоби там не показували жодних ігор, особливо Ліги чемпіонів. Росія має стати державою-ізгоєм, доки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", – йдеться у заяві.