Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 1418
Бущана та Шапаренка прооперують у Барселоні
Сьогодні 19:29 431
Рух з хет-триком Таллеса обіграв Зорю у 4 турі УПЛ
Сьогодні 18:56 273
Петраков довикликав трьох гравців
Сьогодні 18:10 529
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Сьогодні 14:59 379
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Сьогодні 12:22 1371
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:01 1876
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:50 10421
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 1781
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 18273
Прямі трансляції

Шахтар про продаж трансляцій єврокубків на Матч ТБ: Росія має стати державою-ізгоєм

Сьогодні 20:11 165 0
УЄФА продав права на показ матчів ЛЧ цього сезону до Росії
Шахтар про продаж трансляцій єврокубків на Матч ТБ: Росія має стати державою-ізгоєм
#УЄФА, #Шахтар

Джерело - ua-football.com.

Шахтар засудив рішення УЄФА продати права на єврокубки російському федеральному каналу Матч ТБ.

Про це йдеться в заяві гірників для ресурсу Sportowe Fakty.

"Ми незадоволені цим рішенням. Ми в люті. Країна-агресор має бути максимально ізольованою.

Ми проти не лише участі російських клубів у європейських змаганнях, але також закликаємо виключити Росію зі всіх міжнародних змагань, включаючи ті, що під егідою УЄФА та ФІФА. Світова спортивна спільнота, нарешті, має об'єднатися у цьому питанні та виключити Росію з усіх організацій та заблокувати її співпрацю зі спонсорами. Особливо це стосується продажу телевізійних прав.

Ми не боїмося, що наші матчі можуть дивитися у Росії. Ми за те, щоби там не показували жодних ігор, особливо Ліги чемпіонів. Росія має стати державою-ізгоєм, доки українці гинуть від рук її солдатів, а в Європі вона розв'язала страшну війну", – йдеться у заяві.

Раніше повідомлялося, що матч Шахтар - Селтік може бути перенесений через смерть Єлизавети II.

Коментарі ()
Популярне зараз
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 18273
Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО Український воротар Коваль віддав гольовий пас у матчі Ліги Європи - ВІДЕО 4351
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі 14744 2
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 11919
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10421
Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 23440 1
Рекомендуємо
І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським І от гравцям Динамо дарують темношкірих дівчат. Сенсаційні історії офіцера КДБ, який стежив за Лобановським 177992 6
Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні Історія дня: він єдиний український журналіст, який працює на спортивному естонському телебаченні 9674
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 108451
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 6345
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 96499
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 27849