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Матчі АПЛ можуть перенести через смерть Єлизавети II

Сьогодні 09:14 215 0
Найближчими днями у Великобританії може бути оголошена 10-денна жалоба
Матчі АПЛ можуть перенести через смерть Єлизавети II
#Чемпіонат Англії, АПЛ

Джерело - Daily Mail.

Клуби АПЛ вважають, що матчі 7-го туру, які мали відбутися на цих вихідних, будуть перенесені через смерть королеви Єлизавети II

Про це повідомляє Daily Mail.

Найближчими днями у Великобританії може бути оголошена 10-денна жалоба. Це означає, що всі спортивні заходи будуть повністю скасовані.

Футбольна ліга Англії вже підтвердила, що матчі, заплановані на вечір п'ятниці, були перенесені. Це стосується ігор Бернлі - Норвіч у чемпіоншипі та Транмір Роверс - Стокпорт Каунті у другій лізі.

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