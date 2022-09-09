Матчі АПЛ можуть перенести через смерть Єлизавети II

Найближчими днями у Великобританії може бути оголошена 10-денна жалоба

Джерело - Daily Mail.

Клуби АПЛ вважають, що матчі 7-го туру, які мали відбутися на цих вихідних, будуть перенесені через смерть королеви Єлизавети II

Про це повідомляє Daily Mail.

Найближчими днями у Великобританії може бути оголошена 10-денна жалоба. Це означає, що всі спортивні заходи будуть повністю скасовані.

Футбольна ліга Англії вже підтвердила, що матчі, заплановані на вечір п'ятниці, були перенесені. Це стосується ігор Бернлі - Норвіч у чемпіоншипі та Транмір Роверс - Стокпорт Каунті у другій лізі.