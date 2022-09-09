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СК Дніпро-1 - АЗ Алкмар 0:1: огляд матчу Ліги конференцій

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СК Дніпро-1 - АЗ Алкмар 0:1: огляд матчу Ліги конференцій
#АЗ Алкмар, #Ліга конференцій, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі Ліги конференцій СК Дніпро-1 поступився АЗ Алкмару.

Ліга конференції
1 тур, Група Е
08 вересня

СК Дніпро-1 - АЗ Алкмар 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 63 Де Віт

Дніпро-1: Макс Валеф – Бузанелло, Сарапій, Сваток (Танчик, 76), Адамюк – Рубчинський (Когут, 77), Бабенко (Громов, 84), Піхальонок (Балулі, 69) – Амаш (Назаренко, 69), Довбик, Гуцуляк.

АЗ Алкмар: Верхюлст – Керкез (М. де Віт, 62), Деккер, Беукема, Хацидіакос (Сугавара, 62) – Рейндерс, Д. де Віт, Класі – ван Бредероде (Базур, 88), Одгор (Лахдо, 62), Ев’є

Попередження: Базур, 90+2

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