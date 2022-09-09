Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

Джерело - Чемпіон.

Після матчів 1-го туру групового раунду єврокубків Україна продовжує посідати 16-те місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Шахтар цього тижня переміг РБ Лейпциг (4:1), чим приніс Україні 0,4 бала. Динамо та Дніпро-1 програли Фенербахче та АЗ відповідно й не принесли Україні очок.

Український чемпіонат впритул наблизився до 15-ї росії (терористичної держави) з 26,215 бала.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 3,714 90,284 7/7 2 Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 4,285 80,712 7/7 3 Німеччина

15,214 18,714 15,214 16,214 3,500 68,856 8/8 4 Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 3,357 62,926 7/7 5 Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 3,083 51,664 6/6 6 Нідерланди

8,600 9,400 9,200 19,200 3,700 50,100 4/5 7 Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 4,333 48,049 4/6 8 Шотландія

6,750 9,750 8,500 7,900 2,300 35,200 3/5 9 Бельгія 7,800 7,600 6,000 6,600 3,800 31,800 3/5 10 Австрія

6,200 5,800 6,700 10,400 2,700 31,800 4/5 11

Сербія

6,000 6,000 5,500 9,500 2,125 29,125 2/4 12 Норвегія 5,375 3,750 6,500 7,625 4,000 27,250 2/4 13 Чехія 6,500 2,500 6,600 6,700 4,750 27,050 3/4 14 Швейцарія

3,900

6,400

5,125

7,750

3,750 26,925 2/4 15 росія 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0/0 16 Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 2,300 26,100 3/5

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.