Динамо поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.
У 1 турі групового етапу Ліги Європи Фенербахче вдома зіграло внічию з Динамо.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Фенербахче відкрило рахунок у матчі після подачі кутового - Енріке вистрибнув вище за Гармаша і влучно пробив у дальній кут воріт. Динамо зрівняло рахунок у другій половині гри, коли Циганков ефектно пробив з лінії штрафного майданчика.
Переможний гол турецький клуб забив у доданий до другого тайму час - Бачуай після передачі партнера з метра розстріляв ворота Бущана.
Ліга Європи 2022/23
1 тур, Група В
08 вересня
Фенербахче - Динамо 2:1 (1:0)
Голи: 1:0 - 35 Енріке, 1:1 - Циганков, 2:1 - 90+3 Бачуай