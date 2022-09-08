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Динамо поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи

Сьогодні 21:40 319 0
Динамо втратило нічию на останніх хвилинах гри
Динамо поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
#Динамо Київ, #Ліга Європи, #Фенербахче

Джерело - Чемпіон.

У 1 турі групового етапу Ліги Європи Фенербахче вдома зіграло внічию з Динамо.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Фенербахче відкрило рахунок у матчі після подачі кутового - Енріке вистрибнув вище за Гармаша і влучно пробив у дальній кут воріт. Динамо зрівняло рахунок у другій половині гри, коли Циганков ефектно пробив з лінії штрафного майданчика.

Переможний гол турецький клуб забив у доданий до другого тайму час - Бачуай після передачі партнера з метра розстріляв ворота Бущана.

Ліга Європи 2022/23
1 тур, Група В
08 вересня

Фенербахче - Динамо 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 35 Енріке, 1:1 - Циганков, 2:1 - 90+3 Бачуай

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