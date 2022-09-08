Фенербахче - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.
18' Бущан виконував закидання на Циганкова, той зачепився за м'яч і намагався на Гармаша відпасувати, однак цей пас перехопили.
16' Россі пресингував Сироту, але наступив на ногу українському захиснику. - фол в атаці.
15' Салаї намагався віддати діагональну передачу, але помилився із силою пасу і вибив м'яч в аут.
13' Пішла подача, але кияни відбилися.
12' Дубінчак біля кутового прапорця збив Педро. Вже 8 фолів у нашому матчі за 12 хвилин.
11' У центрі поля Гармаш заїхав по ногах Россі. Жовта для українського півзахисника.
10' Дубінчак боровся з Салаєм у штрафному майданчику, але свисток судді промовчав.
9' Тепер Кендзьора грубо зіграв. Черговий фол у нашому матчі.
8' Шапаренко збив Россі на фланзі. Усне попередження для українського півзахисника.
6' Циганков пробивав, але м'яч влучив у стінку.
5' Небезпечний штрафний заробив Кабаєв, пресингуючи суперника.
4' Арао грубо зіграв з Шапаренком у центрі поля і невеличка заворушка від гравців обох команд.
3' Кадіоглу боровся з Кабаєвим на фланзі, але український вінгер порушив правила.
2' Кінг проривався по флангу, але у боротьбі з Бурдою нападник випустив м'яч за межі поля.
1' Матч розпочався!
Лунає гімн Ліги Європи!
Команди виходять на поле!
Стартові склади команд:
Фенербахче: Алтай – Кадіоглу, Аттіла Салаї, Густаво Енріке, Луан Перес – Россі, Креспу, Арао, Аліоскі – Жоао Педро, Кінг
Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Бурда, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш
Фенербахче зіграє з Динамо у межах першого туру групового етапу Ліги Європи.
Поєдинок відбудеться 8 вересня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок о 19:45 за київським часом.
Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 19:30.