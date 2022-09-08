Фенербахче - Динамо 0:0. ОНЛАЙН

Джерело - Чемпіон.

18' Бущан виконував закидання на Циганкова, той зачепився за м'яч і намагався на Гармаша відпасувати, однак цей пас перехопили.

16' Россі пресингував Сироту, але наступив на ногу українському захиснику. - фол в атаці.

15' Салаї намагався віддати діагональну передачу, але помилився із силою пасу і вибив м'яч в аут.

13' Пішла подача, але кияни відбилися.

12' Дубінчак біля кутового прапорця збив Педро. Вже 8 фолів у нашому матчі за 12 хвилин.

11' У центрі поля Гармаш заїхав по ногах Россі. Жовта для українського півзахисника.

10' Дубінчак боровся з Салаєм у штрафному майданчику, але свисток судді промовчав.

9' Тепер Кендзьора грубо зіграв. Черговий фол у нашому матчі.

8' Шапаренко збив Россі на фланзі. Усне попередження для українського півзахисника.

6' Циганков пробивав, але м'яч влучив у стінку.

5' Небезпечний штрафний заробив Кабаєв, пресингуючи суперника.

4' Арао грубо зіграв з Шапаренком у центрі поля і невеличка заворушка від гравців обох команд.

3' Кадіоглу боровся з Кабаєвим на фланзі, але український вінгер порушив правила.

2' Кінг проривався по флангу, але у боротьбі з Бурдою нападник випустив м'яч за межі поля.

1' Матч розпочався!

Лунає гімн Ліги Європи!

Команди виходять на поле!

Стартові склади команд:

Фенербахче: Алтай – Кадіоглу, Аттіла Салаї, Густаво Енріке, Луан Перес – Россі, Креспу, Арао, Аліоскі – Жоао Педро, Кінг

Динамо: Бущан – Кендзьора, Сирота, Бурда, Дубінчак – Шапаренко, Сидорчук – Циганков, Буяльський, Кабаєв – Гармаш

Фенербахче зіграє з Динамо у межах першого туру групового етапу Ліги Європи.

Поєдинок відбудеться 8 вересня, на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. Початок о 19:45 за київським часом.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн цього поєдинку починаючи 19:30.