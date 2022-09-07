Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Ліга Європи-2022/23, груповий етап Група В, 1-й тур 8 вересня 2022 року, 19:45 Фенербахче (Стамбул, Туреччина) - Динамо (Київ, Україна) Стадіон Фенербахче Шюкрю Сараджоглу (Туреччина) Головний арбітр - Тамаш Богнар (Угорщина)

8 вересня київське Динамо матчем проти турецького Фенербахче візьме старт у Лізі Європи-2022/23. Матч 1 туру групи В відбудеться на стадіоні Фенербахче Шюкрю Сараджоглу о 19:45 за київським часом. Обслуговуватиме гру угорська бригада арбітрів на чолі з Тамашом Богнаром.

Фенербахче

Фенербахче у турецькій Суперлізі провів 5 матчів, в яких здобув три перемоги, одного разу зіграв внічию та поступився Коньяспору. В останньому матчі, 3 вересня, Фенербахче вдома здолав Кайсеріспор (2:1). У турнірній таблиці нині Фенербахче посідає третє місце.

Динамо

Матч першого туру УПЛ з Інгульцем був перенесений. А от у матчах 2-го та 3-го турів УПЛ київське Динамо зіграло не вдало. Спочатку підопічні Мірчи Луческу поступилися СК Дніпро-1 (0:3), а потім зазнали поразки від луганської Зорі (2:3).

Історія зустрічей

Наприкінці липня 2022 року Динамо здолало турецький клуб у другому відбірному раунді Ліги чемпіонів. Після нульової нічиєї на тимчасовій домашній арені у Лодзі динамівці перемогли у Стамбулі. Віталій Буяльський відкрив рахунок, але гол Аттіла Салаї на останніх хвилинах врятував господарів від поразки в основний час. Втім, "Динамо" дотиснуло суперника в овертаймі. Вирішальний м'яч на 117-й хвилині забив захисник Олександр Караваєв. Той матч запам'ятався скандальною поведінкою вболівальників турецького клубу. Уболівальники Фенербахче скандували "владімір путін" під час матчу проти Динамо.

Завдяки цьому біло-сині продовжили свою безпрограшну серію у матчах із Фенербахче (В3 Н3). До цього вони вибили турецький клуб у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2006/07 (3:1 удома, 2:2 у гостях), а у сезоні 2008/09 взяли чотири очки у двох матчах групового етапу (0:0 у гостях, 1:0 вдома).

При цьому липнева поразка стала для Фенербахче першою в останніх п'яти матчах з українськими командами на своєму полі (В1 Н3). Для Динамо це була п'ята перемога у 11 зустрічах у Туреччині, де кияни програли лише двічі. Обидві поразки їм завдав Бешикташ. У відповідь динамівці можуть похвалитися тим, що свою найбільшу єврокубкову перемогу на виїзді (5:0) вони здобули над Бешикташем - у першому чвертьфінальному матчі Кубка європейських чемпіонів-1986/87. Через несприятливі погодні умови та зустріч була відкладена на 10 днів і перенесена зі Стамбула до Ізміру.

Зв'язки між командами та інше

У сезоні 2016/17 Караваєв нетривалий час провів в оренді у Фенербахче, зігравши лише у трьох матчах чемпіонату Туреччини.

У Динамо є три інші гравці з досвідом виступів у чемпіонаті Туреччини: Владислав Кулач (Ескішехірспор, 2015/16), Денис Бойко (Бешикташ, 2015/16) та Денис Гармаш (Різеспор, 2020).

Егзіян Аліоскі з Фенербахче забив Георгію Бущану з добивання після пенальті у його виконанні в матчі ЄВРО-2020 між командами Північної Македонії та України. Українці перемогли тоді 2:1 у Бухаресті, де за них зіграв ряд інших динамівців: Караваєв, Ілля Забарний, Микола Шапаренко, а також Артем Бесєдін, Віктор Циганков та Сергій Сидорчук, які вийшли на заміну.

Тренер Динамо Мірча Луческу - дуже відома постать у турецькому футболі. Він очолював стамбульські Галатасарай (2000-2002) та Бешикташ (2002-2004). З Галатасараєм він виграв Суперкубок УЄФА 2000 року, а у чемпіонаті Туреччини перемагав з обома командами. Крім того, з серпня 2017 року до лютого 2019-го Луческу керував збірною Туреччини, в рядах якої в той період дебютували такі нинішні гравці Фенербахче, як Ірфан Кахведжі, Сердар Азіз та Емре Мор.

Статистика Луческу у матчах проти Фенербахче у чемпіонаті Туреччини: В3 Н2 П3. Румунський фахівець разом із Галатасараєм поступився Фенербахче у драматичному півфіналі Кубка Туреччини-2000/01 - 2:3 за пенальті після нічиєї 4:4.

Луческу очолював Шахтар, коли той вибив Фенербахче у третьому відбірному раунді Ліги чемпіонів-2015/16 (0:0 у гостях, 3:0 удома).

Жорж Жезуш привів Бенфіку до домашньої перемоги 2:0 над Динамо Луческу у шостому турі минулої Ліги чемпіонів, що забезпечило португальському клубу місце у 1/8 фіналу. Зустріч першого туру між цими командами у Києві завершилась без голів.

Пряма мова

Жорже Жезуш (головний тренер Фенербахче): Наш наступний матч з Динамо. Знову зіграємо з ними, але вже у групі Ліги Європи. Важливо, що ми у цьому турнірі. У нас сильна група, але ми хочемо вийти в 1/8 фіналу. Наша найбільша мета цьогоріч - не Ліга Європи. Наша найбільша мета - виграти чемпіонат Туреччини. Ось чому я тут, але ми хочемо пройти якомога далі і в Лізі Європи.

Мірча Луческу (головний тренер Динамо): У чемпіонаті України у нас ще буде можливість надолужити втрачене, а в Лізі Європи треба чіплятися за кожне очко.

Орієнтовні склади

Фенербахче: Баїндір, Кадіоглу, Кахведжі, Кінг, Креспу, Педру Жоау, Аран, Аліоскі, Перес, Густаво, Яндаш

Динамо: Бущан, Забарний, Сирота, Дубінчак, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Буяльський, Бєсєдін

Ставки букмекерів

Перемога Фенербахче - 1,66, Динамо - 5,2. Нічия - 4,2.

Прогноз Чемпіона

Перемога Фенербахче - 2:0.