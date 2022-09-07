Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунда скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О 1 Ліверпуль 0 0 0 0 0-0 0 2 Наполі 0 0 0 0 0-0 0 3 Аякс 0 0 0 0 0-0 0 4 Рейнджерс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

19:45. Аякс - Рейнджерс

22:00. Наполі - Ліверпуль

2-й тур, 13 вересня

22:00. Ліверпуль - Аякс

22:00. Рейнджерс - Наполі

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Ліверпуль - Рейнджерс

22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Наполі - Аякс

22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Наполі - Рейнджерс

22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

22:00. Ліверпуль - Наполі

22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О 1 Брюгге 0 0 0 0 0-0 0 2 Баєр 0 0 0 0 0-0 0 3 Атлетіко 0 0 0 0 0-0 0 4 Порту 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

22:00. Атлетіко - Порту

22:00. Брюгге - Баєр

2-й тур, 13 вересня

22:00. Порту - Брюгге

22:00. Баєр - Атлетіко

3-й тур, 4 жовтня

22:00. Порту - Баєр

22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

19:45. Атлетіко - Брюгге

22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Брюгге - Порту

22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

19:45. Порту - Атлетіко

19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О 1 Вікторія 0 0 0 0 0-0 0 2 Баварія 0 0 0 0 0-0 0 3 Інтер 0 0 0 0 0-0 0 4 Барселона 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

22:00. Барселона - Вікторія

22:00. Інтер - Баварія

2-й тур, 13 вересня

19:45. Вікторія - Інтер

22:00. Баварія - Барселона

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Баварія - Вікторія

22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Барселона - Інтер

22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

19:45. Інтер - Вікторія

22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

22:00. Баварія - Інтер

22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О 1 Тоттенгем 0 0 0 0 0-0 0 2 Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0 3 Марсель 0 0 0 0 0-0 0 4 Спортінг 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

19:45. Айнтрахт - Спортінг

22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель

2-й тур, 13 вересня

19:45. Спортінг - Тоттенгем

22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт

3-й тур, 4 жовтня

19:45. Олімпік Марсель - Спортінг

22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

22:00. Тоттенгем - Айнтрахт

22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

22:00. Тоттенгем - Спортінг

22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

22:00. Спортінг - Айнтрахт

22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О 1 Динамо З 1 1 0 0 1-0 3 2 Зальцбург 1 0 1 0 1-1 1 3 Мілан 1 0 1 0 1-1 1 4 Челсі 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур, 6 вересня

19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0

22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

19:45. Мілан - Динамо З.

22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

19:45. Зальцбург - Динамо З.

22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Динамо З. - Зальцбург

22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Зальцбург - Челсі

22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

22:00. Челсі - Динамо З.

22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О 1 Шахтар 1 1 0 0 4-1 3 2 Реал 1 1 0 0 3-0 3 3 РБ Лейпциг 1 0 0 1 1-4 0 4 Селтік 1 0 0 1 0-3 0

1-й тур, 6 вересня

22:00. Селтік - Реал 0:3

22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

19:45. Шахтар - Селтік

22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

19:45. РБ Лейпциг - Селтік

22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

22:00. Шахтар - Реал

22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

22:00. Селтік - Шахтар

22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

19:45. Реал - Селтік

19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О 1 Манчестер Сіті 1 1 0 0 4-0 3 2 Боруссія Д 1 1 0 0 3-0 3 3 Копенгаген 1 0 0 1 0-3 0 4 Севілья 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 6 вересня

19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0

22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.

22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген

22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

19:45. Севілья - Копенгаген

22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

22:00. Манчестер Сіті - Севілья

22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О 1 Бенфіка 1 1 0 0 2-0 3 2 ПСЖ 1 1 0 0 2-1 3 3 Ювентус 1 0 0 1 0-2 0 4 Маккабі Х 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур, 6 вересня

22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1

22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

22:00. Ювентус - Бенфіка

22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

22:00. Ювентус - Маккабі Х.

22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

19:45. Маккабі Х. - Ювентус

22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

22:00. ПСЖ - Маккабі Х.

22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

22:00. Ювентус - ПСЖ

22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.