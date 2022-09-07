Головне
Шахтар з дублем Шведа розгромив Лейпциг у 1 турі Ліги чемпіонів
Вчора 23:52 1651
Челсі звільнив Тухеля після поразки від Динамо Загреб
Сьогодні 12:41 616
Лейпциг звільнив Тедеско
Сьогодні 12:14 247
СК Дніпро-1 - АЗ: анонс і прогноз матчу Ліги конференцій
Сьогодні 12:04 301
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 11:33 1144
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:20 7152
Фенербахче - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:00 907
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 00:03 6729
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було
Вчора 23:50 21270
Збірна України поступилась Греції у 4 турі Євробаскету
Вчора 19:59 1123
Прямі трансляції

Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн

Сьогодні 11:33 1144 0
Ліга чемпіонів 2022/23 - календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
#Ліга чемпіонів, #Шахтар, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

6 вересня розпочинається груповий етап Ліги чемпіонів-2022/23. 32 команди розбиті на 8 груп поведуть боротьбу за найпрестижніший трофей клубного європейського футболу. Серед учасників - чемпіон України донецький Шахтар, який потрапив до квартету F разом із мадридським Реалом, німецьким РБ Лейпцигом і шотландським Селтіком.

Терміни цьогорічного групового раунда скорочені через чемпіонат світу-2022, який відбудеться в Катарі з 20 листопада по 18 грудня.

Розклад групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23

Група A

М Команда І В Н П Г О
1  Ліверпуль 0 0 0 0 0-0 0
2  Наполі 0 0 0 0 0-0 0
3  Аякс 0 0 0 0 0-0 0
4  Рейнджерс 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Аякс - Рейнджерс
  • 22:00. Наполі - Ліверпуль

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Ліверпуль - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Наполі

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Ліверпуль - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Наполі

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Наполі - Аякс
  • 22:00. Рейнджерс - Ліверпуль

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Наполі - Рейнджерс
  • 22:00. Аякс - Ліверпуль

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Ліверпуль - Наполі
  • 22:00. Рейнджерс - Аякс

Група B

М Команда І В Н П Г О
1  Брюгге 0 0 0 0 0-0 0
2  Баєр 0 0 0 0 0-0 0
3  Атлетіко 0 0 0 0 0-0 0
4  Порту 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Атлетіко - Порту
  • 22:00. Брюгге - Баєр

2-й тур, 13 вересня

  • 22:00. Порту - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Атлетіко

3-й тур, 4 жовтня

  • 22:00. Порту - Баєр
  • 22:00. Брюгге - Атлетіко

4-й тур, 12 жовтня

  • 19:45. Атлетіко - Брюгге
  • 22:00. Баєр - Порту

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Брюгге - Порту
  • 22:00. Атлетіко - Баєр

6-й тур, 1 листопада

  • 19:45. Порту - Атлетіко
  • 19:45. Баєр - Брюгге

Група C

М Команда І В Н П Г О
1  Вікторія 0 0 0 0 0-0 0
2  Баварія 0 0 0 0 0-0 0
3  Інтер 0 0 0 0 0-0 0
4  Барселона 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

  • 22:00. Барселона - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Баварія

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Вікторія - Інтер
  • 22:00. Баварія - Барселона

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Баварія - Вікторія
  • 22:00. Інтер - Барселона

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Барселона - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Баварія

5-й тур, 26 жовтня

  • 19:45. Інтер - Вікторія
  • 22:00. Барселона - Баварія

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Баварія - Інтер
  • 22:00. Вікторія - Барселона

Група D

М Команда І В Н П Г О
1  Тоттенгем 0 0 0 0 0-0 0
2  Айнтрахт 0 0 0 0 0-0 0
3  Марсель 0 0 0 0 0-0 0
4  Спортінг 0 0 0 0 0-0 0

1-й тур, 7 вересня

  • 19:45. Айнтрахт - Спортінг
  • 22:00. Тоттенгем - Олімпік Марсель

2-й тур, 13 вересня

  • 19:45. Спортінг - Тоттенгем
  • 22:00. Олімпік Марсель - Айнтрахт

3-й тур, 4 жовтня

  • 19:45. Олімпік Марсель - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Тоттенгем

4-й тур, 12 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Айнтрахт
  • 22:00. Спортінг - Олімпік Марсель

5-й тур, 26 жовтня

  • 22:00. Тоттенгем - Спортінг
  • 22:00. Айнтрахт - Олімпік Марсель

6-й тур, 1 листопада

  • 22:00. Спортінг - Айнтрахт
  • 22:00. Олімпік Марсель - Тоттенгем

Група E

М Команда І В Н П Г О
1  Динамо З 1 1 0 0 1-0 3
2  Зальцбург 1 0 1 0 1-1 1
3  Мілан 1 0 1 0 1-1 1
4  Челсі 1 0 0 1 0-1 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Динамо Загреб - Челсі 1:0
  • 22:00. Зальцбург - Мілан 1:1

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Мілан - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Зальцбург

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Динамо З.
  • 22:00. Челсі - Мілан

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Динамо З. - Зальцбург
  • 22:00. Мілан - Челсі

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Зальцбург - Челсі
  • 22:00. Динамо З. - Мілан

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Челсі - Динамо З.
  • 22:00. Мілан - Зальцбург

Група F

М Команда І В Н П Г О
1  Шахтар 1 1 0 0 4-1 3
2  Реал 1 1 0 0 3-0 3
3  РБ Лейпциг 1 0 0 1 1-4 0
4  Селтік 1 0 0 1 0-3 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. Селтік - Реал 0:3
  • 22:00. РБ Лейпциг - Шахтар 1:4

2-й тур, 14 вересня

  • 19:45. Шахтар - Селтік 
  • 22:00. Реал - РБ Лейпциг

3-й тур, 5 жовтня

  • 19:45. РБ Лейпциг - Селтік
  • 22:00. Реал - Шахтар

4-й тур, 11 жовтня

  • 22:00. Шахтар - Реал
  • 22:00. Селтік - РБ Лейпциг

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. Селтік - Шахтар
  • 22:00. РБ Лейпциг - Реал

6-й тур, 2 листопада

  • 19:45. Реал - Селтік
  • 19:45. Шахтар - РБ Лейпциг

Група G

М Команда І В Н П Г О
1  Манчестер Сіті 1 1 0 0 4-0 3
2  Боруссія Д 1 1 0 0 3-0 3
3  Копенгаген 1 0 0 1 0-3 0
4  Севілья 1 0 0 1 0-4 0

1-й тур, 6 вересня

  • 19:45. Боруссія Дортмунд - Копенгаген 3:0
  • 22:00. Севілья - Манчестер Сіті 0:4

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Боруссія д.
  • 22:00. Копенгаген - Севілья

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Манчестер Сіті - Копенгаген
  • 22:00. Севілья - Боруссія Д.

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. Боруссія Д. - Севілья

5-й тур, 25 жовтня

  • 19:45. Севілья - Копенгаген
  • 22:00. Боруссія Д. - Манчестер Сіті

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Манчестер Сіті - Севілья
  • 22:00. Копенгаген - Боруссія Д.

Група H

М Команда І В Н П Г О
1  Бенфіка  1 1 0 0 2-0 3
2  ПСЖ 1 1 0 0 2-1 3
3  Ювентус 1 0 0 1 0-2 0
4  Маккабі Х 1 0 0 1 1-2 0

1-й тур, 6 вересня

  • 22:00. ПСЖ - Ювентус 2:1
  • 22:00. Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

2-й тур, 14 вересня

  • 22:00. Ювентус - Бенфіка
  • 22:00. Маккабі Х. - ПСЖ

3-й тур, 5 жовтня

  • 22:00. Ювентус - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - ПСЖ

4-й тур, 11 жовтня

  • 19:45. Маккабі Х. - Ювентус
  • 22:00. ПСЖ - Бенфіка

5-й тур, 25 жовтня

  • 22:00. ПСЖ - Маккабі Х.
  • 22:00. Бенфіка - Бенфіка

6-й тур, 2 листопада

  • 22:00. Ювентус - ПСЖ
  • 22:00. Маккабі х. - Бенфіка

Плей-оф

По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

1/8 фіналу

  • 14/15/21/22 лютого та 7/8/14/15 березня

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу - 17 березня.

1/4 фіналу

  • 11/12 та 18/19 квітня

1/2 фіналу

  • 9/10 та 16/17 травня

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt Циганков - найдорожчий гравець УПЛ за версією Transfermarkt 3600
РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було РБ Лейпциг - Шахтар 1:4. Як це було 21270
РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів РБ Лейпциг - Шахтар - онлайн-трансляція LIVE - Ліга чемпіонів 3477
Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція Фенербахче - Динамо: онлайн-трансляція 2150
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 6729
Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів Мудрик - це український Неймар: іноземні експерти вражені грою нашого таланта в матчі Ліги чемпіонів 7152
Рекомендуємо
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 6110 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13421
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1448
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9173 1
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 5239
Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій Історія дня. Працював перукарем – порізав вухо дружині генерала. Екс-форвард Динамо і Шахтаря змінив безліч професій 17743