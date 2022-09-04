Головне
Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022
Вчора 19:56 1989
Шацьких: Беленюк ще не сказав останнього слова в кар’єрі
Сьогодні 13:25 200
РБ Лейпциг - Шахтар: анонс і прогноз матчу Ліги чемпіонів
Сьогодні 12:51 257
Іспанія зіграє з Бельгією, Франція - з Угорщиною: розклад матчів Євробаскету на 4 вересня
Сьогодні 10:10 232
Чорноморець зіграє з Інгульцем, Кривбас - зі Львовом: розклад матчів УПЛ
Сьогодні 08:40 439
Євробаскет-2022: календар, результати матчів
Сьогодні 07:43 3417
Евертон Миколенка зіграв внічию з Ліверпулем: результати матчів 6 туру АПЛ
Вчора 21:25 782
War story: Путін цілиться в український спорт
Вчора 17:57 1162
Металіст 1925 вирвав перемогу у Ворскли у 3 турі УПЛ
Вчора 16:54 429
Зоря переграла Динамо, Дніпро-1 розібрався з Вересом: результати 3 туру УПЛ
Вчора 14:55 2899
Прямі трансляції

Хомченовський та Вернидуб - в основі Кривбасу в матчі Львовом

Сьогодні 16:17 100 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Хомченовський та Вернидуб - в основі Кривбасу в матчі Львовом
#Кривбас, #Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Криворізький Кривбас зіграє проти Львова у третьому турі Української Прем'єр-ліги.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Кривбас: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов, Якімець, Банада, Волошин, Хомченовський, Хобленко, Семенов, Понєдєльнік

Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Ловріч

Львів: Ільющенков, Нич, Якимів, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мильченко, Бойко, Бугай, Васильєв

Запасні: Пономаренко, Вовкун, Никитюк, Сасовський, Танчак, Мишенко, Михайлів, Крушинський, Ременяк

Поєдинок розпочнеться о 17:00 за київським часом.

Коментарі ()
Популярне зараз
Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем Миколенко сховав Салаха до кишені: фани Евертона у захваті від гри українця з Ліверпулем 18191
Суркіс: Я у казино Монако не був 4 роки Суркіс: Я у казино Монако не був 4 роки 1912
Євробаскет-2022: календар, результати матчів Євробаскет-2022: календар, результати матчів 3417
Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО Безус забив шалений гол ударом через себе у ворота суперника Динамо - ВІДЕО 9304
Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022 Збірна України з труднощами здолала Естонію на Євробаскеті-2022 1989
Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО Коноплянка створив шедевральний гол обвідним ударом зі штрафного у Польщі - ВІДЕО 9652
Рекомендуємо
Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? Канал Футбол, Мегого чи Сетанта – де в Україні найкращі коментатори? 6693 7
Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО Українські фани разом із португальцями відсвяткували перемогу над Росією. ВІДЕО 25840
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 9085 1
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 32672
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11305 2
"В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини "В Боруссії заробляв 300 тисяч марок на рік". Ігор Бєланов в 1986 році виграв Золотий м'яч, а через три роки переїхав до Німеччини 21742 3