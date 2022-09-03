Баварія не перемогла Уніон, Вольфсбург програв Кельну: результати матчів 5 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.

У четвертому турі німецької Бундесліги відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга

5 тур, 3 вересня

Баєр - Фрайбург 2:3 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Демірбай, 1:1 - 48 Гінтер, 1:2 - 51 Грегорич, 2:2 - 65 Шик, 2:3 - 72 Доан

Бохум - Вердер 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 87 Фуллькруг, 0:2 - 90+2 Фуллькруг

Вольфсбург - Кельн 2:4 (1:3)

Голи: 1:0 - 2 Нмеча, 1:1 - 22 Любічич, 1:2 - 32 Отавіо (авт), 1:3 - 45+2 Кайнц, 2:3 - 79 Нмеча, 2:4 - 81 Адамян

Уніон - Баварія 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Бекер, 1:1 - 15 Кімміх

Штутгарт - Шальке 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Фюріх, 1:1- 21 Теродде

Сьогодні, 3 вересня, у німецькій Бундеслізі відбудеться ще один матч:

19:30. Айнтрахт - РБ Лейпциг