Монпельє знищило Брест, Марсель переграв Ніццу: результати матчів 4 туру Ліги 1

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#Ліон, #Монако, #Нант, #ПСЖ, #Тулуза

Джерело - Чемпіон.

У 4-му турі французької Ліги 1 відбулися 5 матчів.

Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 тур, 28 серпня

Нант - Тулуза 3:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 15 Абухлаль, 1:1 - 50 Гуессанд, 2:1 - Мохамед, 3:1 - Сімон

Брест - Монпельє 0:7 (0:5) 

Голи: 0:1 - 6 Маусса, 0:2 - 10 Вахі, 0:3 - 11 Хазрі, 0:4 - 25 Козза, 0:5 - 31 Вахі, 0:6 - 64 Жермен, 0:7 - 84 Жермен

Лор’ян - Клермон 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 24 Моффі, 2:0 - 41 Моффі, 2:1 - 62 Чам

Ніцца - Марсель 0:3 (0:3)

Голи: 0:1 - 10 Санчес, 0:2 - 37 Тавареш, 0:3 - 42 Санчес

Труа - Анже 3:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 12 Ріпарт, 2:0 - 61 Бальде, 2:1 - 67 Діоні, 3:1 - 82 Одоберт

Сьогодні, 28 серпня, у французькій Лізі 1 відбудеться ще кілька матчів:

18:05. Реймс - Ліон

21:45. ПСЖ - Монако

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