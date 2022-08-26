Головне
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів
Вчора 19:53 3236 1
Підручний - шостий у кваліфікації суперспринту на ЧС-2022
Сьогодні 12:52 132
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23
Сьогодні 11:53 1099
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23
Сьогодні 11:50 11346
Костюк вийшла до першого півфіналу турніру WTA у сезоні
Сьогодні 08:10 312
Фенербахче розгромив Аустрію: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:43 884
Вільярреал переграв Хайдук, Рапід сенсаційно програв Вадуцу: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 00:28 1028
Usyk Foundation за підтримки Parimatch Ukraine та MEGOGO зібрали більше 17 млн гривень на авто для ЗСУ
Вчора 22:24 311
СК Дніпро-1 програв АЕКу у кваліфікації Ліги Європи
Вчора 20:52 1162
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було
Вчора 20:20 89404
Прямі трансляції

Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23

Сьогодні 11:50 11346 0
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 14:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • 32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань
  • Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика.
  • До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
  • Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (18:45 та 21:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

Кошик 1

Рома
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Лаціо
Брага
Црвена Звезда
Динамо Київ
Олімпіакос

Кошик 2

Феєнорд
Ренн
ПСВ
Монако
Реал Сосьєдад
Карабах
Мальме
Лудогорець

Кошик 3

Шериф
Бетіс
Мітьюлланд
Буде-Глімт
Ференцварош
Уніон Берлін
Фрайбург
Фенербахче

Кошик 4

Нант
ХІК
Штурм
АЕК
Омонія
Цюріх
Юніон
Трабзонспор

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті хто фінішують третіми - вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23: Як це було 89404
Маліновський погодився перейти у Марсель Маліновський погодився перейти у Марсель 6202
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА 20447 1
Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО Динамо та Рейнджерс подякували: жахлива помилка захисника ПСВ дозволила киянам потрапити до першого кошика ЛЄ - ВІДЕО 3370
Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги Беленюк: Про Бубку поговоримо після перемоги 1330
Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів Визначилися суперники Шахтаря у групі Ліги чемпіонів 3236 1
Рекомендуємо
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 206157
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 20724
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 119962
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1267
Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 83 роки тому народився легендарний тренер Динамо 6887
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 8889 6