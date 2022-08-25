Стяуа та Вест Гем здобули виїзні перемоги: результати матчів кваліфікації Ліги конференцій

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У плей-оф кваліфікації Ліги конференцій 2022/23 з футболу відбулося 12 матчів.

Ліга конференцій 2022/23

Кваліфікація, плей-оф

Матчі-відповіді, 25 серпня

АІК (Швеція) - Словацко (Чехія) 0:1 (0:0). Перший матч 0:3

Базель (Швейцарія) - ЦСКА (Болгарія) 2:0 (0:0). Перший матч 0:1

Віборг (Данія) - Вест Гем (Англія) 0:3 (0:1). Перший матч 1:3

Вікінг (Норвегія) - Стяуа (Румунія) 1:3 (1:1). Перший матч 2:1

Вольфсберг (Австрія) - Молде (Норвегія) 0:4 (0:2). Перший матч 1:0

МОЛ Фегервар (Угорщина) - Кельн (Німеччина) 0:3 (0:1). Перший матч 2:1

Твенте (Нідерланди) - Фіорентина (Італія) 0:0. Перший матч 1:2

ЧФР Клуж (Румунія) - Марибор (Словенія) 1:0 (0:0). Перший матч 0:0

Славія (Чехія) - Ракув (Польща) 2:0 (0:0, 1:0, 0:0, 1:0). Перший матч 1:2

Хапоель Бееер-Шева (Ізраїль) - Університатя (Румунія) 1:1 (пен. 4:3) (0:0, 0:0, 1:1, 0:0). Перший матч 1:1

Баллкані (Косово) - Шкупі (Північна Македонія) 1:0 (0:0). Перший матч 2:1

Хамрун (Мальта) - Партизан (Сербія) 3:3 (1:1). Перший матч 1:4

Сьогодні, 25 серпня, відбувається ще кілька матчів плей-оф кваліфікації Ліги конференцій:

21:00. Андерлехт (Бельгія) - Янг Бойз (Швейцарія). Перший матч 1:0

21:00. Ніцца (Франція) - Маккабі Тель Авів (Ізраїль). Перший матч 0:1

21:30. Слован (Словаччина) - Зріньскі (Боснія і Герцеговина). Перший матч 0:1

21:30. Ф91 Дюделанж (Люксембург) - Лех Познань (Польща). Перший матч 0:2

21:45. Антверпен (Бельгія) - Башакшехір (Туреччина). Перший матч 1:1

21:45. Лінфілд (Північна Ірландія) - РФС (Латвія). Перший матч 2:2

22:00. Жил Вісенте (Португалія) - АЗ Алкмар (Нідерланди). Перший матч 4:4

22:00. Рапід (Австрія) - Вадуц (Лихтенштейн). Перший матч 1:1

22:00. Хайдук (Хорватія) - Вільярреал (Іспанія). Перший матч 2:4