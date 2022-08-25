Лудогорець з труднощами пройшов Жальгіріс: результати матчів кваліфікації Ліги Європи

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У плей-оф кваліфікації Ліги Європи 2022/23 з футболу відбулося три матчі.

Ліга Європи 2022/23

Кваліфікація, плей-оф

Матч-відповідь, 25 серпня

АЕК (Ларнака. Кіпр) - СК Дніпро-1 (Україна) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 21 Дюрчо, 2:0 - 45 Лопес, 3:0 - 78 Енглезу

Перший матч 2:1

Жальгіріс (Литва) - Лудогорець (Болгарія) 3:3 (2:1, 1:1, 0:0, 0:1)

Голи: 1:0 - 1 Урега, 1:1 - 8 Тіссера, 2:1 - 16 Буфф, 2:2 - 57 Тіссера, 3:2 - 63 Олівейра, 3:3 -

Перший матч 0:1

Сількеборг (Данія) - ХІК (Фінляндія) 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Абубакарі, 1:1 - 75 Фелікс

Перший матч 0:1

Сьогодні, 25 серпня, відбудеться ще кілька матчів плей-оф кваліфікації Ліги Європи:

20:00. Омонія (Кіпр) - Гент (Бельгія). Перший матч 2:0

20:00. Сівасспор (Туреччина) - Мальме (Швеція). Перший матч 1:3

20:00. Фенербахче (Туреччина) - Аустрія (Австрія). Перший матч 2:0

20:00. Шериф (Молдова) - Пюнік (Вірменія). Перший матч 0:0

22:00. Олімпіакос (Греція) - Аполлон (Кіпр). Перший матч 1:1

22:00. Хартс (Шотландія) - Цюрих (Швейцарія). Перший матч 1:2

22:00. Шемрок Роверс (Ірландія) - Ференцварош (Угорщина). Перший матч 0:4