Жеребкування групового етапу Ліги конференцій 2022/23

Джерело - Чемпіон.
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 16:30 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.
Процедура
- Усі 32 клуби перед жеребкуванням поділять на чотири кошики, по вісім команд у кожному, відповідно до рейтингу клубних коефіцієнтів на початок сезону та принципів Комітету УЄФА з клубних змагань.
- Команди розділять на вісім груп по чотири - у кожній групі буде по одному представнику кожного кошика.
- Клуби з однієї асоціації не можуть потрапити до однієї групи. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
Команди
У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби, повний склад учасників стане відомим 25 серпня:
22 переможці раунду плей-оф Ліги конференцій
10 команд, які вилетіли в раунді плей-оф Ліги Європи УЄФА
Груповий етап
Груповий етап відбудеться з 8 вересня по 3 листопада
Переможці груп: виходять до 1/8 фіналу.
Володарі других місць: зіграють у стикових матчах із вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги Європи.
Дати
1 -й тур - 8 вересня
2-й тур - 15 вересня
3-й тур - 6 жовтня
4-й тур - 13 жовтня
5-й тур - 27 жовтня
6-й тур - 3 листопада
Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.
Фінал Ліги конференцій УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні Фортуна Арена в Празі.