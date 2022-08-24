Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 15:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань

Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика.

До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.

Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (18:45 та 21:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 12 клубів, які здобули прямі путівки до групового етапу, 10 переможців раунду плей-оф Ліги Європи та 10 команд, що перейшли з Ліги чемпіонів за підсумками раунду плей-оф та третього відбіркового раунду. Імена всіх 32 учасників будуть відомі до вечора 25 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Учасники групового етапу Ліги Європи:

Рома Манчестер Юнайтед Арсенал Лаціо Брага Феєноорд Ренн Реал Сосьєдад Бетіс Уніон Берлін Фрайбур Нант Монако Штурм Юніон Мітьюлланд Црвена Звезда Динамо Київ Карабах

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті хто фінішують третіми - вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.