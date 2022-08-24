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Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23

Сьогодні 12:00 1564 0
Жеребкування групового етапу Ліги Європи 2022/23
#Ліга Європи

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 26 серпня. Початок церемонії о 15:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

  • 32 учасники рівномірно розподілять по чотирьох кошиках посіву згідно з клубними коефіцієнтами перед початком сезону та принципами Комітету з клубних змагань
  • Команди із чотирьох кошиків сформують вісім груп. У кожній групі буде по одній команді з кожного кошика.
  • До однієї групи не можуть потрапити команди з однієї асоціації. Про інші обмеження буде оголошено перед жеребкуванням.
  • Клуби з асоціацій, представлених на групових етапах Ліги Європи та Ліги конференцій двома або більше учасниками, будуть об'єднані в пари з метою розвести матчі даних команд з різних тимчасових слотів (18:45 та 21:00), якщо це можливо. Для цього вісім груп будуть поділені на кольори: групи з А по D будуть червоними, з Е по Н - синіми. Якщо один клуб із пари потрапить, наприклад, до червоної групи (A, B, C або D), то інший клуб із цієї пари автоматично відправиться в синю групу (E, F, G або H). Пари команд будуть оголошені перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 12 клубів, які здобули прямі путівки до групового етапу, 10 переможців раунду плей-оф Ліги Європи та 10 команд, що перейшли з Ліги чемпіонів за підсумками раунду плей-оф та третього відбіркового раунду. Імена всіх 32 учасників будуть відомі до вечора 25 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Учасники групового етапу Ліги Європи:

  1. Рома
  2. Манчестер Юнайтед
  3. Арсенал
  4. Лаціо
  5. Брага
  6. Феєноорд
  7. Ренн
  8. Реал Сосьєдад
  9. Бетіс
  10. Уніон Берлін
  11. Фрайбур
  12. Нант
  13. Монако
  14. Штурм
  15. Юніон
  16. Мітьюлланд
  17. Црвена Звезда
  18. Динамо Київ
  19. Карабах

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. Переможці груп виходять до 1/8 фіналу. Команди, які посядуть друге місце виходять у стикові матчі, де зіграють з вісьмома клубами, які посіли треті місця на груповому етапі Ліги чемпіонів. Ті хто фінішують третіми - вирушають до Ліги конференцій УЄФА та зіграють у стикових матчах з вісьмома клубами, які посіли другі місця на груповому етапі цього турніру.

Дати

1 -й тур - 8 вересня

2-й тур - 15 вересня

3-й тур - 6 жовтня

4-й тур - 13 жовтня

5-й тур - 27 жовтня

6-й тур - 3 листопада

Жеребкування стикових матчів відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2022/23 відбудеться 31 травня 2023 року на стадіоні на Пушкаш Арена у Будапешті.

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