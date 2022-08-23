Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 18:00 за київським часом.
Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.
Процедура
- У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;
- Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;
- Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;
- Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.
Команди
У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.
Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.
Прямі путівки
- Кошик 1
- Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
- Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи)
- Манчестер Сіті (Англія)
- Мілан (Італія)
- Баварія Мюнхен (Німеччина)
- Парі Сен-Жермен (Франція)
- Порту (Прортугалія)
- Аякс Амстердам (Нідерланди)
- Кошик 2
- Ліверпуль (Англія)
- Челсі Лондон (Англія)
- Барселона (Іспанія)
- Ювентус Турин (Італія)
- Атлетіко Мадрид (Іспанія)
- Севілья (Іспанія)
- РБ Лейпциг (Німеччина)
- Тоттенгем Лондон (Англія)
- Кошики 3,4 (остаточно визначаться після раунду плей-оф)
- Борусія Дортмунд (Німеччина)
- Зальцбург (Австрія)
- Шахтар Донецьк (Україна)
- Інтер Мілан (Італія)
- Наполі Неаполь (Італія)
- Спортінг Лісабон (Португалія)
- Байєр Леверкузен (Німеччина)
- Олімпік Ліон (Франція)
- Брюгге (Бельгія)
- Селтік (Шотландія)
Раунд плей-оф
- Буде-Глімт (Норвегія) - Динамо Загреб (Хорватія)
- Копенгаген (Данія) - Трабзонспор (Туреччина)
- Рейнджерс (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди)
- Карабах (Азербайджан) - Вікторія Плзень (Чехія)
- Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Црвена Звезда (Сербія)
- Динамо Київ (Україна) - Бенфіка Лісабон (Португалія)
Груповий етап
32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.
Дати
1 -й тур - 6/7 вересня
2-й тур - 13/14 вересня
3-й тур - 4/5 жовтня
4-й тур - 11/12 жовтня
5-й тур - 25/26 жовтня
6-й тур - 1/2 листопада
Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.
Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.