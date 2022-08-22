Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 відбудеться в Стамбулі 25 серпня. Початок церемонії о 18:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-офф;

Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони топ-6 асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА;

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії;

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням.

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-офф, які стануть відомими за підсумками матчів 23 та 24 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Прямі путівки

Кошик 1

Реал Мадрид (Іспанія, чинний переможець Ліги чемпіонів) Айнтрахт Франкфурт на Майні (Німеччина, чинний переможець Ліги Європи) Манчестер Сіті (Англія) Мілан (Італія) Баварія Мюнхен (Німеччина) Парі Сен-Жермен (Франція) Порту (Прортугалія) Аякс Амстердам (Нідерланди)

Кошик 2

Ліверпуль (Англія) Челсі Лондон (Англія) Барселона (Іспанія) Ювентус Турин (Італія) Атлетіко Мадрид (Іспанія) Севілья (Іспанія) РБ Лейпциг (Німеччина) Тоттенгем Лондон (Англія)

Кошики 3,4 (остаточно визначаться після раунду плей-оф)

Борусія Дортмунд (Німеччина) Зальцбург (Австрія) Шахтар Донецьк (Україна) Інтер Мілан (Італія) Наполі Неаполь (Італія) Спортінг Лісабон (Португалія) Байєр Леверкузен (Німеччина) Олімпік Ліон (Франція) Брюгге (Бельгія) Селтік (Шотландія)

Раунд плей-оф

Буде-Глімт (Норвегія) - Динамо Загреб (Хорватія) Копенгаген (Данія) - Трабзонспор (Туреччина) Рейнджерс (Шотландія) - ПСВ (Нідерланди) Карабах (Азербайджан) - Вікторія Плзень (Чехія) Маккабі Хайфа (Ізраїль) - Црвена Звезда (Сербія) Динамо Київ (Україна) - Бенфіка Лісабон (Португалія)

Груповий етап

32 комани утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1 -й тур - 6/7 вересня

2-й тур - 13/14 вересня

3-й тур - 4/5 жовтня

4-й тур - 11/12 жовтня

5-й тур - 25/26 жовтня

6-й тур - 1/2 листопада

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 7 листопада.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2022/23 відбудеться 10 червня 2023 року на стадіоні Ататюрк у Стамбулі.