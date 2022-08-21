Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

У другому матчі плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів Динамо зіграє проти лісабонської Бенфіки.

Матч відбудеться у вівторок, 23 серпня, на Ештадіу да Луж у Лісабоні. Початок о 22:00 за київським часом.

Чемпіон проведе текстовий онлайн поєдинку починаючи з 21:45.

Перший матч завершився з рахунком 0:2 на користь Бенфіки.