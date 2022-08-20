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Евертон Миколенко зіграє з Ноттінгемом, Арсенал Зінченка - з Борнмутом: розклад матчів АПЛ

Сьогодні 08:56 230 0
Евертон Миколенко зіграє з Ноттінгемом, Арсенал Зінченка - з Борнмутом: розклад матчів АПЛ
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Брентфорд, #Евертон, #Лестер, #Ноттінгем, #Тоттенгем, #Фулгем, #Арсенал Лондон

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 20 серпня, відбудеться 6 матчів третього туру АПЛ.

У цих матчах, зокрема, зіграють команди, в яких грають українці. Так, Евертон Віталія Миколенка прийме Ноттінгем, а Арсенал Олександра Зінченка на виїзді буде протистояти Борнмуту. Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зустрінеться з Фулгемом.

Розклад матчів 3-го туру АПЛ на 20 серпня:

14:30. Тоттенгем - Вулвергемптон

17:00. Евертон - Ноттінгем

17:00. Крістал Пелес - Астон Вілла

17:00. Лестер - Саутгемптон

17:00. Фулгем - Брентфорд

19:30. Борнмут - Арсенал

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