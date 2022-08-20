Евертон Миколенко зіграє з Ноттінгемом, Арсенал Зінченка - з Борнмутом: розклад матчів АПЛ

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 20 серпня, відбудеться 6 матчів третього туру АПЛ.
У цих матчах, зокрема, зіграють команди, в яких грають українці. Так, Евертон Віталія Миколенка прийме Ноттінгем, а Арсенал Олександра Зінченка на виїзді буде протистояти Борнмуту. Брентфорд Єгора Ярмолюка на виїзді зустрінеться з Фулгемом.
Розклад матчів 3-го туру АПЛ на 20 серпня:
14:30. Тоттенгем - Вулвергемптон
17:00. Евертон - Ноттінгем
17:00. Крістал Пелес - Астон Вілла
17:00. Лестер - Саутгемптон
17:00. Фулгем - Брентфорд
19:30. Борнмут - Арсенал