Матчі Першої ліги можуть транслювати на YouTube-каналі ПФЛ

Матчі Першої та Другої ліги України можуть транслюватися на YouTube-каналі ПФЛ.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

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"Розробляються технічні вимоги до показу матчів, які дозволять виробити спільні вимоги до всіх трансляцій, з якого міста вони б не проводилися. Ми в пошуках спонсорів і партнерів, тому що маємо великі задуми в царині показу наших матчів", - сказав Каденко.