Матчі Першої ліги можуть транслювати на YouTube-каналі ПФЛ

Джерело - Український футбол.
Матчі Першої та Другої ліги України можуть транслюватися на YouTube-каналі ПФЛ.
Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.
"Ми продовжимо задумане, отримавши підтримку клубів на Конференції ПФЛ. Матчі першої та другої ліг плануємо транслювати на YouTube-каналі Професіональної футбольної ліги".
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"Розробляються технічні вимоги до показу матчів, які дозволять виробити спільні вимоги до всіх трансляцій, з якого міста вони б не проводилися. Ми в пошуках спонсорів і партнерів, тому що маємо великі задуми в царині показу наших матчів", - сказав Каденко.
Нагадаємо, визначився склад учасників та формат Другої ліги.