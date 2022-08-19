Головне
Джошуа переважив Усика напередодні чемпіонського бою
Сьогодні 15:12 352
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН
Сьогодні 15:27 5623
Усик - Джошуа: процедура зважування. Як це було
Сьогодні 15:16 1084
ДБР відкрила справу проти Суркіса, - УП
Сьогодні 13:02 552
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 11:59 8178
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 10:23 9019
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 19 серпня
Сьогодні 09:53 309
Ніцца поступилася Маккабі, Андерлехт здолав Базель. Результати плей-оф кваліфікації Ліги конференції
Сьогодні 00:07 846
Бех-Романчук втратила бронзу чемпіонату Європи, в останній спробі її випередила британська бобслеїстка
Сьогодні 00:05 718
Дніпро-1 програв АЕКу, Фенербахче здолав Аустрію. Результати матчів Ліги Європи
Вчора 23:59 976
Прямі трансляції

Матчі Першої ліги можуть транслювати на YouTube-каналі ПФЛ

Сьогодні 14:55 156 0
Президент ПФЛ розповів про трансляції матчів наступного сезону першої та другої ліг.
Матчі Першої ліги можуть транслювати на YouTube-каналі ПФЛ
#Чемпіонат України, Друга ліга, #Чемпіонат України, Перша ліга

Джерело - Український футбол.

Матчі Першої та Другої ліги України можуть транслюватися на YouTube-каналі ПФЛ.

Про це розповів президент ПФЛ Олександр Каденко.

"Ми продовжимо задумане, отримавши підтримку клубів на Конференції ПФЛ. Матчі першої та другої ліг плануємо транслювати на YouTube-каналі Професіональної футбольної ліги".

  Актуально: Матчі Першої та Другої ліг транслюватимуться в прямому ефірі

"Розробляються технічні вимоги до показу матчів, які дозволять виробити спільні вимоги до всіх трансляцій, з якого міста вони б не проводилися. Ми в пошуках спонсорів і партнерів, тому що маємо великі задуми в царині показу наших матчів", - сказав Каденко.

Нагадаємо, визначився склад учасників та формат Другої ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2022/23 21574
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати 9019
Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція Бенфіка - Динамо: онлайн-трансляція 5558
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 8178
Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН Усик - Джошуа II: ОНЛАЙН 5623
Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна наздоганяє росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 15447 1
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 13062
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10558 3
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13748 2
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 1148
На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв На Олімпіаді в Сочі українка Мацьоцька відмовилась виходити на старт через події в Україні, Підгрушну довго вмовляли не робити політичних заяв 69333 5
Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком Дівчина дня. Дружина півзахисника Зорі - кров з молоком 119384