Римляни мають намір поновити контракт з гравцем

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Представники Роми провели у Мілані зустріч з агентом півзахисника римлян Ніколи Дзаніоло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб не отримував пропозицій щодо переходу хавбека, які б його задовольнили. Також Рома спробує поновити контракт з Дзаніоло - потенційно до 2027 року.

Вважається дуже ймовірним, що 23-річний італієць не покине "джалороссі" цього літа, сторони запланували ще одну зустріч на вересень задля обговорення майбутнього.

Нагадаємо, Рома з перемоги розпочала новий сезон Серії А.