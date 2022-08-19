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Дзаньоло не покине Рому влітку

Сьогодні 11:41 267 0
Римляни мають намір поновити контракт з гравцем
Дзаньоло не покине Рому влітку
#Рома, #Ніколо Дзаніоло

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Представники Роми провели у Мілані зустріч з агентом півзахисника римлян Ніколи Дзаніоло.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Клуб не отримував пропозицій щодо переходу хавбека, які б його задовольнили. Також Рома спробує поновити контракт з Дзаніоло - потенційно до 2027 року.

Вважається дуже ймовірним, що 23-річний італієць не покине "джалороссі" цього літа, сторони запланували ще одну зустріч на вересень задля обговорення майбутнього.

Нагадаємо, Рома з перемоги розпочала новий сезон Серії А.

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