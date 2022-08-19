Джерело - La Gazzetta dello Sport.
Представники Роми провели у Мілані зустріч з агентом півзахисника римлян Ніколи Дзаніоло.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
Клуб не отримував пропозицій щодо переходу хавбека, які б його задовольнили. Також Рома спробує поновити контракт з Дзаніоло - потенційно до 2027 року.
Вважається дуже ймовірним, що 23-річний італієць не покине "джалороссі" цього літа, сторони запланували ще одну зустріч на вересень задля обговорення майбутнього.
Нагадаємо, Рома з перемоги розпочала новий сезон Серії А.