Джерело - Чемпіон.
Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи.
ХІК - Сількеборг 1:0 (0:0)
Голи: 1:0 - 80 Браун
Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 13 Аускі, 2:0 - 34 Траоре, 3:0 - 48 Траоре, 4:0 - 90+3 Чівич
Аполлон - Олімпіакос Пірей 1:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 18 Янга, 1:1 - 29 Хванг Ін-Беом
Мальме - Сівасспор 3:1 (2:1)
Голи: 1:0 - 18 Зейдан, 1:1 - 30 Джеймс, 2:1 - 37 Крістіансен, 3:1 - 68 Мойсандер
Пюнік Єреван - Шериф 0:0
Цюрих - Хартс 2:1 (2:1)
Голи: 0:1 - 22 Шенкленд (пен), 1:1 - 32 Герреро, 2:1 - 34 Джемайлі
Лудогорець - Жальгіріс 1:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 2 автогол Татомірович
Дніпро-1 - АЕК Ларнака 1:2 (0:2)
Голи: 0:1 - 16 Альтман, 0:2 - 29 автогол Сваток, 1:2 - 90 Сваток
Гент - Омонія 0:2 (0:1)
Голи: 0:1 - 20 Харалампус, 0:2 - 76 Баркер
Сьогодні, 18 серпня, відбувається ще один матч у Лізі Європи:
22:00 Аустрія Відень - Фенербахче