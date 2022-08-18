Результати матчів Ліги Європи

Джерело - Чемпіон.

Відбулися перші матчі плей-оф кваліфікації Ліги Європи.

Ліга Європи

Кваліфікація, Плей-оф

18 серпня

ХІК - Сількеборг 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 80 Браун

Ференцварош - Шемрок Роверс 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 13 Аускі, 2:0 - 34 Траоре, 3:0 - 48 Траоре, 4:0 - 90+3 Чівич

Аполлон - Олімпіакос Пірей 1:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 18 Янга, 1:1 - 29 Хванг Ін-Беом

Мальме - Сівасспор 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 18 Зейдан, 1:1 - 30 Джеймс, 2:1 - 37 Крістіансен, 3:1 - 68 Мойсандер

Пюнік Єреван - Шериф 0:0

Цюрих - Хартс 2:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 22 Шенкленд (пен), 1:1 - 32 Герреро, 2:1 - 34 Джемайлі

Лудогорець - Жальгіріс 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 автогол Татомірович

Дніпро-1 - АЕК Ларнака 1:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 16 Альтман, 0:2 - 29 автогол Сваток, 1:2 - 90 Сваток

Гент - Омонія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 20 Харалампус, 0:2 - 76 Баркер

Сьогодні, 18 серпня, відбувається ще один матч у Лізі Європи:

22:00 Аустрія Відень - Фенербахче