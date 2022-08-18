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Луческу: Яремчук у Динамо був би найкращим, а в Бенфіці він сидить на заміні

Сьогодні 14:25 140 0
Мірча Луческу прокоментував поразку від Бенфіки
Луческу: Яремчук у Динамо був би найкращим, а в Бенфіці він сидить на заміні
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Мірча Луческу, #Роман Яремчук

Джерело - fcdynamo.com.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу порівняв трансферні можливості киян та Бенфіки.

Про це розповів сам румунський фахівець.

"Трансфери Бенфіки перед матчем-відповіддю? Це не моя проблема. Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука. Якби він грав у Динамо, то був би найкращим гравцем, а в Бенфіці він сидить на заміні. У цьому й різниця... Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, в яких перебувають футболісти.

Ми мусили випускати молодих гравців на поле. Ванату та Вівчаренку по 20 років, Царенку – 18. Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На цей момент особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає… Але, повторюся, хоч ми й програли, але провели хороший матч, і футболісти показали свій максимум.", - відзначив Луческу.

Раніше Луческу пояснив поразку від Бенфіки.

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