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Царенко дебютував за Динамо

Сьогодні 08:41 170 0
Царенко дебютував за Динамо
#Динамо Київ, #Царенко

Джерело - Чемпіон.

Матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки став дебютним для 18-річного півзахисника Динамо Антона Царенка.

Царенко з’явився на полі на 74-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2, замінивши Володимира Шепелєва.

Антон є вихованцем динамівської академії. У минулому сезоні він грав за Динамо U19 у Юнацькій Лізі УЄФА, де добре себе проявив, а до нового сезону готувався у складі першої команди. 

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.

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