Царенко дебютував за Динамо

Джерело - Чемпіон.
Матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки став дебютним для 18-річного півзахисника Динамо Антона Царенка.
Царенко з’явився на полі на 74-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2, замінивши Володимира Шепелєва.
Антон є вихованцем динамівської академії. У минулому сезоні він грав за Динамо U19 у Юнацькій Лізі УЄФА, де добре себе проявив, а до нового сезону готувався у складі першої команди.
Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.