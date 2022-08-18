Царенко дебютував за Динамо

Джерело - Чемпіон.

Матч раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Бенфіки став дебютним для 18-річного півзахисника Динамо Антона Царенка.

Царенко з’явився на полі на 74-й хвилині зустрічі за рахунку 0:2, замінивши Володимира Шепелєва.

Антон є вихованцем динамівської академії. У минулому сезоні він грав за Динамо U19 у Юнацькій Лізі УЄФА, де добре себе проявив, а до нового сезону готувався у складі першої команди.

Нагадаємо, Динамо поступилось Бенфіці у першому матчі кваліфікації Ліги чемпіонів.