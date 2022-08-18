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Керівник Setanta: Матчі українських клубів у єврокубках переглянули 750 тис користувачів

Сьогодні 15:37 263 0
Бача Малазонія розповів, як багато людей дивилися матчі українських клубів у кваліфікації єврокубків на ОТТ-платформі setantasports.com.
Керівник Setanta: Матчі українських клубів у єврокубках переглянули 750 тис користувачів

Джерело - fanday.net.

Виступи українських клубів у кваліфікації єврокубків переглянула велика кількість уболівальників.

Про це розповів директор зі стратегії та розвитку CVO компанії Setanta Sports Бача Малазонія.

"Матчі українських клубів у Лізі чемпіонів та Лізі Європи показали нам, що навіть за нинішнього стану інтерес до українського футболу дуже великий. Результати перевершили наші очікування. Однозначно ми позитивно оцінюємо цей досвід.

Setanta Sports представлена ​​в Україні двома телеканалами із загальним охопленням 2,4 мільйона домогосподарств. Крім того, на ОТТ-платформі setantasports.com матчі кваліфікаційних етапів європейських турнірів за участю українських команд переглянули близько 750 000 користувачів, - сказав Малазонія. 

Нагадаємо, Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023.

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