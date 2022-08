Манчестер Сіті не має наміру відпускати португальського хавбека Бернарду Сілву.

Про це повідомляє City Xtra

На початку літа клуб оцінив свого гравця у 100 мільйонів євро і не відступатиме від цієї оцінки.

#ManCity are not prepared to sell Bernardo Silva, with club sources insisting they will not budge a millimetre on their valuation, which was around €100M at the start of the summer.



[via @polballus]