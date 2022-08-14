Динамо не зможе пробитися в Лігу чемпіонів: букмекери винесли невтішний вердикт киянам

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо має примарні шанси у двобої з лісабонською Бенфікою за право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

На перемогу Динамо у першій домашній грі букмекери виставили коефіцієнт 4,8. Перемога Бенфіки - 1,74. Нічия - 3,7.

Прохід Динамо за сумою двох матчів - 4,2, Бенфіки - 1,23.

Динамо - Бенфіка