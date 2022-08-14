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Динамо не зможе пробитися в Лігу чемпіонів: букмекери винесли невтішний вердикт киянам

Сьогодні 20:28 331 0
Динамо не зможе пробитися в Лігу чемпіонів: букмекери винесли невтішний вердикт киянам
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо має примарні шанси у двобої з лісабонською Бенфікою за право зіграти в груповому етапі Ліги чемпіонів 2022/23.

Динамо - Бенфіка: анонс і прогноз матчу кваліфікації Ліги чемпіонів

На перемогу Динамо у першій домашній грі букмекери виставили коефіцієнт 4,8. Перемога Бенфіки - 1,74. Нічия - 3,7.

Прохід Динамо за сумою двох матчів - 4,2, Бенфіки - 1,23.

Динамо - Бенфіка

  • Перший матч відбудеться 17 серпня в Лодзі на стадіоні Місцевий (домашня арена Динамо) о 22:00. Матч-відповідь - 23 серпня на Естадіо да Луж у Лісабоні;
  • Пряма трансляція на медіасервісі Мегого;
  • Динамо та Бенфіка 6 разів грали в єврокубках - усі в Лізі/Кубку чемпіонів. У Бенфіки - 4 перемоги, у Динамо - 1, ще одну гру команди зіграли внічию;
  • Востаннє команди зустрічалися у минулорічній ЛЧ: 0:0 - у Києві, 2:0 - у Лісабоні;
  • У попередніх шести зустрічах із Бенфікою Динамо забило лише 1 гол: у груповому етапі Кубка чемпіонів-1991/92 (експериментальний формат ЛЧ - ред) ворота лісабонців вразив Олег Саленко.

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