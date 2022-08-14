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Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів

Сьогодні 10:11 378 0
Динамо - Бенфіка: де дивитися онлайн матч кваліфікації Ліги чемпіонів
#Бенфіка, #Динамо Київ, #Ліга чемпіонів 2022/23

Джерело - Чемпіон.

17 серпня київське Динамо на власному полі зіграє перший матч раунда плей-оф кваліфкації Ліги чемпіонів проти лісабонської Бенфіки. Через війну кияни проводять домашні матчі в Лодзі на Місцевому стадіоні.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Пряма трансляіція поєдинку на медіасервісі Megogo та Volia TV. Нагадаємо, Мегого є ексклюзивним правовласником на показ єврокубків в Україні в сезоні 2022/23. Детальніше де і як дивитися Megogo - ТУТ.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію гри.

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