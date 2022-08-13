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Аталанта Маліновського переграла Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А

Сьогодні 21:34 113 0
Українець вийшов на заміну на 84-ій хвилині і віддав гольову передачу
Аталанта Маліновського переграла Сампдорію: результати матчів 1 туру Серії А
#Аталанта, #Руслан Маліновський, #Мілан, #Сампдорія, #Удінезе

Джерело - Чемпіон.

У першому турі італійської Серії А відбулося два матчі.

Українець Руслан Маліновський у матчі з Сампдорією вийшов на заміну на 84-ій хвилині матчу і віддав гольову передачу на Лукмана.

Чемпіонат Італії - Серія А
1 тур, 13 серпня

Мілан - Удінезе 4:2 (2:2)

Голи: 0:1 - 2 Бекао, 1:1 - 11 Ернандес (пен), 2:1 - 15 Ребич, 2:2 - 45+3 Масіна, 3:2 - 46 Діас, 4:2 - 68 Ребич

Сампдорія - Аталанта 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 26 Толой, 0:2 - 90+5 Лукман

Сьогодні, 13 серпня, в італійській Серії А відбудеться ще два матчі:

21:45. Лечче - Інтер

21:45. Монца - Торіно

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