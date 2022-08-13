Головне
Україна завоювала третє золото на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту
Вчора 18:53 760
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак
Сьогодні 11:19 9589 1
На сайті УПЛ з’явився календар чемпіонату України на наступний сезон
Вчора 23:18 865 3
Визначилися номінанти на Золотий м'яч-2022
Вчора 22:01 656
Фєдіна завоювала золото чемпіонату Європи в технічній програмі
Вчора 17:36 565
Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри
Вчора 16:48 1170 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вчора 14:04 251468
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці
Вчора 13:48 6612
Красніков залишив Металіст
Вчора 13:25 1173
Романчук з першого місця вийшов у фінал чемпіонату Європи-2022
Вчора 12:25 641
Прямі трансляції

Український футболіст приєднався до лав ЗСУ

Сьогодні 08:41 736 0
Гравець вирішив призупинити кар'єру
Український футболіст приєднався до лав ЗСУ
#Скорук

Джерело - fcskoruk.

Атакувальний півзахисник Скорука Олексій Красов змінив футбольну форму на військову.

Про це повдіомляє пресслжуба клубу.

Красов, який народився у Донецьку, вирішив взяти паузу в кар'єрі футболіста. 28-річний атакувальний півзахисник йде до лав Збройних Сил України та захищатиме нашу свободу на фронті. 

"Олексій завжди відрізнявся мужньою і безкомпромісною грою на полі, і зараз він прийняв дуже важливе рішення – стати на захист України! Ми пишаємося тобою, Олексію! Повертайся з перемогою, яку чекає весь Український народ!", - йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, за підсумками дострокового завершеного сезону 2021/22 Скорук посів друге місце у групі Б Другої ліги. Сезон 2022/23 команда з Нікопольського району зіграє в групі Б Першої ліги.

Коментарі ()
Популярне зараз
Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці Усик молився щоранку, щоб йому не довелося стріляти з рушниці 6612
Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак Як Мілевський і Бангура смажили свинину в Москві. 14 років тому Динамо знищило Спартак 9589 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 251468
Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна - 14 в таблиці коефіцієнтів УЄФА 1827
Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО Ганьба дня: у Малайзії футболіст-симулянт упав у штрафному майданчику після кумедного танцю - ВІДЕО 2028
Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ Динамо зірвало створення єдиного телепулу УПЛ 2132 1
Рекомендуємо
Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції Дівчина дня. Шикарна кохана Віктора Коваленка, яка надихає його в Спеції 13601 2
60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 60 років тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 13644
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 10466 3
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 31925
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11112 2
Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади Дівчина дня. Олександра Назарова - чарівна українська фігуристка, яка понесе прапор на відкритті Олімпіади 44266