Український футболіст приєднався до лав ЗСУ

Гравець вирішив призупинити кар'єру

Джерело - fcskoruk.

Атакувальний півзахисник Скорука Олексій Красов змінив футбольну форму на військову.

Про це повдіомляє пресслжуба клубу.

Красов, який народився у Донецьку, вирішив взяти паузу в кар'єрі футболіста. 28-річний атакувальний півзахисник йде до лав Збройних Сил України та захищатиме нашу свободу на фронті.

"Олексій завжди відрізнявся мужньою і безкомпромісною грою на полі, і зараз він прийняв дуже важливе рішення – стати на захист України! Ми пишаємося тобою, Олексію! Повертайся з перемогою, яку чекає весь Український народ!", - йдеться в повідомленні клубу.

Нагадаємо, за підсумками дострокового завершеного сезону 2021/22 Скорук посів друге місце у групі Б Другої ліги. Сезон 2022/23 команда з Нікопольського району зіграє в групі Б Першої ліги.