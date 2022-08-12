Україна втрималася на своєму місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, але нам наступають на п'яти

Джерело - Чемпіон.

Після перших матчів-відповідей 3-го раунду кваліфікації єврокубків Україна продовжує посідати 14 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Зовсім трохи відстаємо від Норвегії, яка обійшла нас лише позаминулого тижня, але на п'яти нам наступає Швейцарія.

Цього ж тижня Динамо заробило 0,2 очка до таблиці завдяки перемозі в овертаймі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів над австрійським Штурмом. Луганська Зоря вилетіла від румунської Університаті, не поповнивши скарбницю України.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

# Країна 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 Заг. К-сть

клубів 1 Англія 22,642 18,571 24,357 21,000 2,285 88,855 7/7 2 Іспанія 19,571 18,928 19,500 18,428 2,285 78,712 7/7 3 Німеччина

15,214 18,714 15,214 16,214 2,500 67,856 8/8 4 Італія 12,642 14,928 16,285 15,714 2,285 61,854 7/7 5 Франція 10,583 11,666 7,916 18,416 1,416 49,997 6/6 6 Нідерланди

8,600 9,400 9,200 19,200 2,100 48,500 5/5 7 Португалія 10,900 10,300 9,600 12,916 2,333 46,049 5/6 8 Шотландія

6,750 9,750 8,500 7,900 1,200 34,100 4/5 9 Австрія 6,200 5,800 6,700 10,400 1,600 30,700 5/5 10 Бельгія

7,800 7,600 6,000 6,600 2,100 30,100 5/5 11

Сербія

6,000 6,000 5,500 9,500 1,375 28,375 3/4 12 росія 7,583 4,666 4,333 5,300 4,333 26,215 0/0 13 Норвегія 5,375 3,750 6,500 7,625 2,750 26,000 4/4 14 Україна 5,600 7,200 6,800 4,200 1,900 25,700 4/5 15 Швейцарія 3,900 6,400 5,125 7,750 2,350 25,525 4/4

Клубний рейтинг коефіцієнтів для національних асоціацій розраховується на основі результатів усіх клубів конкретної асоціації в Лізі чемпіонів (ЛЧ), Лізі Європи (ЛЄ) та Лізі конференцій (ЛК) УЄФА за останні 5 сезонів. Рейтинг визначає кількість місць для кожної асоціації (країни) на майбутні єврокубкові сезони.

Система нарахування балів

Очки нараховуються за наступною схемою:

перемога в матчі групового етапу та вище - 2 очка;

перемога в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 1 очко;

нічия в матчі групового етапу та вище - 1 очко;

нічия в матчі кваліфікації та плей-оф кваліфікації - 0,5 очка;

бонус за участь у груповому етапі (ЛЧ, ЛЄ) - 4 очки;

бонус за вихід до 1/8 фіналу (ЛЧ) - 4 очки;

перше місце у групі (ЛЄ) - 4 очки;

друге місце у групі (ЛЄ) - 2 очка;

перше місце у групі (ЛК) - 2 очка;

друге місце у групі (ЛК) - 1 очко;

вихід до 1/8 фіналу, чвертьфіналу, півфіналу та фіналу (ЛЧ, ЛЄ) - додатково по 1 очку;

вихід до 1/2 фіналу та фіналу (ЛК) - додатково по 1 очку.

Додатково

Результати серій пенальті не впливають на підрахунок. Для матчів плей-оф, які спочатку планувалися у звичайному форматі, а потім були скорочені до одного матчу, нарахування очок змінюється наступним чином:

три очки за перемогу (в основний та додатковий час);

два очка кожній команді у разі нічиєї (після основного та додаткового часу);

одне очко за поразку (в основний чи додатковий час).

Розрахунок коефіцієнта

Коефіцієнт є сумою середнього значення за поточний сезон (загальна кількість набраних балів ділиться на число клубів конкретної асоціації, що беруть участь у євросезоні) плюс результати попередніх 4-х сезонів. У разі рівності коефіцієнтів вище місце посідає асоціація з більш високим коефіцієнтом за попередній сезон.

Рейтинг оновлюється після кожного раунду клубних змагань УЄФА.