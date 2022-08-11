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Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи

Вчора 23:56 354 0
Партизан не переграв кіпріотський клуб: результати матчів кваліфікації Ліги Європи
#Марибор, #Партизан, #Слован, #Фенербахче, #АЕК Ларнака

Джерело - Чемпіон.

Відбулися 5 матчів-відповідей третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи 2022/23 з футболу.

Партизан не переміг команду АЕК Ларнака. То ж за сумою двох матчів АЕК Ларнака вийшов до наступного етапу і зіграє проти СК Дніпро-1.

Ліга Європи 2022/23
Третій кваліфікаційний етап
Матч-відповідь, 11 серпня
ХІК (Фінляндія) - Марибор (Словенія) 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 54 Хостікка

Перший матч 2:0

Словацко (Чехія) - Фенербахче (Туреччина) 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 56 Дурсун, 1:1 - 58 Шашінка

Перший матч 0:3

Цюрих (Швейцарія) - Лінфілд (Північна Ірландія) 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 11 Авдіджай, 2:0 - 26 Авдіджай, 3:0 - 84 Сантіні

Перший матч 2:0

Дюделанж (Люксембург) - Мальме (Швейцарія) 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 50 Тирау, 0:2 - 52 Тойвонен, 1:2 - 56 Хаджі, 2:2 - 61 Сінані

Перший матч 0:3

Партизан (Сербія) - АЕК Ларнака (Кіпр) 2:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 24 Гомес, 1:1 - 51 Дюрчо, 2:1 - 54 Гомес, 2:2 - 57 Фараі

Перший матч 1:2

Сьогодні, 11 серпня, відбудеться ще один матчі третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи:

21:30. Слован (Словаччина) - Олімпіакос (Греція). Перший матч 1:1

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